Угорщина шантажує Євросоюз, погрожуючи заблокувати продовження санкцій проти близько 2 тисяч росіян, якщо зі списку не буде виключено олігарха Михайла Фрідмана, пише Financial Times.

Шантаж в ЄС: Угорщина вимагає зняти санкції з Фрідмана

Санкції (обмеження на в’їзд і заморожування активів), накладені на політиків і бізнесменів, причетних до війни Росії проти України, закінчуються в суботу. Для їх продовження потрібна згода всіх 27 країн ЄС.

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Посол Угорщини в ЄС, за даними джерел FT, вимагав виключити Фрідмана (який заробив статки в Росії, а потім переїхав до Лондона) в обмін на відсутність вето з боку Угорщини.

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Три неназвані джерела стверджують, що Люксембург підтримує виключення Фрідмана. Минулого року Фрідман подав позов проти Люксембургу на $15,8 млрд через санкції, що зачіпають його частку в LetterOne.

Спочатку Угорщина вимагала виключити вісім імен (включно з Усмановим і Авеном), але потім відмовилася від частини вимог.

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Йдеться про додаткові САУ Archer та 5 артилерійські радари ARTHUR.

У квітні 2024 року Фрідман і Авен виграли суд проти ЄС, який визнав недостатніми докази їхніх зв’язків з Путіним.

Латвія оскаржила зняття санкцій ЄС із російських бізнесменів Авена та Фрідмана

Ще в липні Латвія подала апеляцію на рішення Суду Європейського Союзу, який скасував санкції проти російських олігархів Петра Авена та Михаїла Фрідмана.

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Після оцінення апеляції рішення Суду Євросоюзу може оскаржити як Рада ЄС, так і держава Євросоюзу.

У квітні суд Європейського Союзу оприлюднив рішення, згідно з яким два російські бізнесмени − Петро Авен та Михайло Фрідман − виключаються із переліку осіб, на яких поширюються санкції ЄС.

Суд ЄС задовольнив позов від Авена й Фрідмана та анулював обидва рішення щодо їх включення до санкційного переліку, як і рішення щодо продовження обмежувальних заходів, в період з 29 лютого 2022 року по 15 березня 2023 року.

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