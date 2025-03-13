Швеція оголосила про новий, 18-й пакет військової допомоги Україні вартістю близько 300 мільйонів доларів США, який включатиме 18 додаткових САУ Archer та 5 артилерійських радарів ARTHUR.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

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Новий пакет допомоги від Швеції: Archer, радари ARTHUR

Раніше Швеція вже передала Україні вісім САУ Archer, які, за словами Йонсона, “добре виконують свою роботу на фронті”.

Нові радари ARTHUR допоможуть українським військовим виявляти артилерійські снаряди та визначати місце їх запуску для ведення контрбатарейного вогню. Раніше такі системи вже надавалися Україні Швецією та Великою Британією.

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Йонсон зазначив, що, за відкритими джерелами, втрати російської артилерії перевищують 437 буксируваних установок, 869 самохідних систем і 451 РСЗВ. “Сподіваємося, що цей шведський артилерійський пакет ще більше примножить ці цифри”, – додав він.

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Для України може йтися насамперед про танки й броньовані автомобілі.

Швеція також приєднається до артилерійської коаліції для координації допомоги Україні в цій сфері. Мета – посилення артилерійського потенціалу України та підвищення сумісності з НАТО.

Швеція виділила Україні найбільший у своїй історії пакет допомоги на відновлення

Сьогодні Швеція надала Україні найбільший в своїй історії пакет допомоги цивільному населенню на суму понад 1,4 мільярда шведських крон (138,7 мільйона доларів США).

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Кошти будуть спрямовані на відновлення зруйнованої інфраструктури, розмінування, навчання медичних працівників, а також на задоволення нагальних гуманітарних потреб.

Нещодавно Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України та Шведське агентство цивільних надзвичайних ситуацій (MSB) підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Меморандум передбачає науково-методичну співпрацю у плануванні захисту та підвищенні стійкості критичної інфраструктури, а також обмін досвідом і найкращими практиками (знаннями, методологіями, рекомендаціями) для вдосконалення процесів захисту.

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