Швеція оголосила про новий, 18-й пакет військової допомоги Україні вартістю близько 300 мільйонів доларів США, який включатиме 18 додаткових САУ Archer та 5 артилерійських радарів ARTHUR.

Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

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Новий пакет допомоги від Швеції: Archer, радари ARTHUR

Раніше Швеція вже передала Україні вісім САУ Archer, які, за словами Йонсона, “добре виконують свою роботу на фронті”.

Нові радари ARTHUR допоможуть українським військовим виявляти артилерійські снаряди та визначати місце їх запуску для ведення контрбатарейного вогню. Раніше такі системи вже надавалися Україні Швецією та Великою Британією.

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Йонсон зазначив, що, за відкритими джерелами, втрати російської артилерії перевищують 437 буксируваних установок, 869 самохідних систем і 451 РСЗВ. “Сподіваємося, що цей шведський артилерійський пакет ще більше примножить ці цифри”, – додав він.

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Швеція також приєднається до артилерійської коаліції для координації допомоги Україні в цій сфері. Мета – посилення артилерійського потенціалу України та підвищення сумісності з НАТО.