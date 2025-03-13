Швеція надасть Україні найбільший в своїй історії пакет допомоги цивільному населенню на суму понад 1,4 мільярда шведських крон (138,7 мільйона доларів США).

Про це заявив міністр зовнішньої торгівлі та питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку Швеції Бенджамін Дуза, повідомляє Reuters.

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Швеція виділяє Україні рекордні $138 млн на відновлення

Кошти будуть спрямовані на відновлення зруйнованої інфраструктури, розмінування, навчання медичних працівників, а також на задоволення нагальних гуманітарних потреб.

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“Підтримка України – це питання солідарності, але також і безпеки Швеції... ми не можемо більше сприймати світову підтримку України як належне”, – наголосив Дуза на пресконференції в четвер.

Загальна допомога Стокгольму Україні становить 7,8 млрд шведських крон, що відповідає 14% загального бюджету допомоги.

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що НАТО слід перемістити свої засоби стримування далі на схід – до Польщі.

“Цей пакет сприятиме як стійкості України, так і її відновленню”, – підсумував Дуза.

Україна та Швеція співпрацюватимуть у сфері захисту критичної інфраструктури

Нещодавно Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України та Шведське агентство цивільних надзвичайних ситуацій (MSB) підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Меморандум передбачає науково-методичну співпрацю у плануванні захисту та підвищенні стійкості критичної інфраструктури, а також обмін досвідом і найкращими практиками (знаннями, методологіями, рекомендаціями) для вдосконалення процесів захисту.

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У лютому Швеція вирішила надати Україні комплекси ППО, вартість яких становить 1,2 мільярда шведських крон, що еквівалентно приблизно 113 мільйонам доларів США.

Швеція також розглядає можливість відправлення військових в Україну для участі у післявоєнній миротворчій місії, заявив прем’єр-міністр Ульф Крістерссон.

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