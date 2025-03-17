Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю “РБК-Україна” назвав три ключові позиції, які Україна не поступиться на будь-яких майбутніх переговорах про завершення війни.

НАТО, ЄС і армія: “червоні лінії” України на переговорах з РФ

Очільник МЗС наголосив на трьох таких “червоних лініях”:

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Територіальна цілісність і суверенітет України (невизнання окупованих територій).

Відсутність права вето у будь-якої країни на вступ України до ЄС чи НАТО.

Відсутність обмежень обороноздатності України.

“Я не люблю це визначення (“червоні лінії” – ред.). Є речі фундаментальні, які не обговорюються...”, – сказав Сибіга.

Він зауважив, що ці принципи відомі партнерам України, прописані у Формулі миру і відображають позицію Києва на міжнародній арені. Також Сибіга наголосив на важливості притягнення Росії до відповідальності.

Advertisement

Міністр також акцентував увагу на принципах “нічого про Україну без України” та “нічого про Європу без Європи”.

30-денне перемир’я буде залежати від відповіді США на вимоги РФ

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що запровадження 30-денного перемир’я залежатиме від сильної відповіді США у відповідь на спроби Росії затягнути час.

Більше по темі Стало відомо, скільки українських дітей викрала Росія Два роки тому МКС видав ордери на арешт Путіна і Львової-Бєлової за незаконну депортацію дітей.

Україна не розглядатиме відмову від членства в НАТО як частину можливої мирної угоди з Росією. Про це українська делегація повідомила США під час переговорів у Джидді.

Advertisement

Натомість Росія передала США список вимог, необхідних для укладення угоди про припинення війни в Україні та перезавантаження відносин між країнами. Умови Кремля обговорювалися офіційними особами Росії та США протягом останніх трьох тижнів (особисті та віртуальні зустрічі).