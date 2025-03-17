Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю “РБК-Україна” назвав три ключові позиції, які Україна не поступиться на будь-яких майбутніх переговорах про завершення війни.

НАТО, ЄС і армія: “червоні лінії” України на переговорах з РФ

Очільник МЗС наголосив на трьох таких “червоних лініях”:

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

  • Територіальна цілісність і суверенітет України (невизнання окупованих територій).
  • Відсутність права вето у будь-якої країни на вступ України до ЄС чи НАТО.
  • Відсутність обмежень обороноздатності України.

“Я не люблю це визначення (“червоні лінії” – ред.). Є речі фундаментальні, які не обговорюються...”, – сказав Сибіга.

Він зауважив, що ці принципи відомі партнерам України, прописані у Формулі миру і відображають позицію Києва на міжнародній арені. Також Сибіга наголосив на важливості притягнення Росії до відповідальності.

Advertisement

Міністр також акцентував увагу на принципах “нічого про Україну без України” та “нічого про Європу без Європи”.

30-денне перемир’я буде залежати від відповіді США на вимоги РФ

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що запровадження 30-денного перемир’я залежатиме від сильної відповіді США у відповідь на спроби Росії затягнути час.

Стало відомо, скільки українських дітей викрала Росія
Більше по темі

Стало відомо, скільки українських дітей викрала Росія

Два роки тому МКС видав ордери на арешт Путіна і Львової-Бєлової за незаконну депортацію дітей.

Україна не розглядатиме відмову від членства в НАТО як частину можливої мирної угоди з Росією. Про це українська делегація повідомила США під час переговорів у Джидді.

Advertisement

Натомість Росія передала США список вимог, необхідних для укладення угоди про припинення війни в Україні та перезавантаження відносин між країнами. Умови Кремля обговорювалися офіційними особами Росії та США протягом останніх трьох тижнів (особисті та віртуальні зустрічі).

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Найсучасніші винищувачі ВПС Франції патрулюють небезпечні райони Чорного моря
Стефан Коршак
бер. 14
Кремль впевнений, що США погодяться на його умови припинення війни
Джейсон Джей Смарт
бер. 11
Україно-американські перемовини. Результат дратує російських пропагандистів
Сергій Костеж
бер. 12
Рубіо розповів, що США та Україна обговорювали територіальні поступки
Київ Пост
бер. 12
Більше про Уряд України
Шмигаль розповів, скільки коштів потрібно Україні для відновлення енергетики Росія
Шмигаль розповів, скільки коштів потрібно Україні для відновлення енергетики
Київ Пост
бер. 14
Кабмін ухвалив рішення для набуття роумінгового “безвізу” з ЄС Європа
Кабмін ухвалив рішення для набуття роумінгового “безвізу” з ЄС
Київ Пост
бер. 11
Україна підписала меморандум із виробником IRIS-T: що це означає Уряд України
Україна підписала меморандум із виробником IRIS-T: що це означає
Київ Пост
бер. 10
Кабмін виділив 10,2 млрд грн на проєкт відбудови в громадах - Шмигаль Уряд України
Кабмін виділив 10,2 млрд грн на проєкт відбудови в громадах - Шмигаль
Київ Пост
бер. 7
Читати далі
Британія готова ввести власні війська в Україну на роки Росія
Британія готова ввести власні війська в Україну на роки
Київ Пост
1г тому
Глава МЗС Литви назвав 5 пунктів справедливого миру для України Росія
Глава МЗС Литви назвав 5 пунктів справедливого миру для України
Київ Пост
2г тому
Стало відомо, скільки українських дітей викрала Росія Путін
Стало відомо, скільки українських дітей викрала Росія
Київ Пост
3г тому
Суд у Тбілісі оголосив новий вирок Саакашвілі Росія
Суд у Тбілісі оголосив новий вирок Саакашвілі
За матеріалами AFP
4г тому
" Попередній Думки вголос: перебіжчики в Білому домі зраджують демократичний світ
Далі » Українські біженці в Німеччині: влада змінює підходи, чого тепер очікувати людям?