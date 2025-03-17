Німеччина оновила перелік військової допомоги Україні, передавши новий пакет, що включає широкий спектр озброєння, техніки та обладнання.

Про це повідомляється на сайті Федерального уряду Німеччини.

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Що увійшло в новий пакет військової допомоги Німеччини Україні?

До нового пакету увійшло таке озброєння:

  • Бронетехніка та машини: 22 MRAP, 3 СЗУ GEPARD (із запчастинами та 10 тис. боєприпасів), 2 машини розмінування WISENT 1, 2 мінних плуги, 30 гусеничних машин Gereon RCS.
  • Боєприпаси: ракети для IRIS-T SLM, боєприпаси для LEOPARD 1 і MARDER, 5 тис. снарядів калібру 155 мм, 2 тис. снарядів калібру 122 мм, 8 тис. мінометних мін калібру 120 мм.
  • БПЛА: 50 розвідувальних VECTOR (із запчастинами), 30 систем виявлення дронів.
  • Розмінування: 2 машини WISENT 1, 2 мінних плуги, 100 переносних систем H-PEMBS.
  • Інше: 2 захищені автомобілі для прикордонників, лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, штурмові гвинтівки MK 556 і HK 416, аптечки.

Україна підписала меморандум із виробником IRIS-T: що це означає

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв про підписання меморандуму про співпрацю між Міністерством оборони України та німецькою компанією Diehl Defence.

17 лютого Німеччина надала Україні пакет військової допомоги

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ФРН передала Україні ракети IRIS-T SLM та IRIS-T SLS, чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2, 50 тисяч снарядів калібру 155-мм та 2 тисячі снарядів калібру 122-мм.

13 лютого німецька делегація в НАТО оголосила про швидку передачу Україні близько 100 керованих ракет для комплексів IRIS-T за підсумками 26-ї зустрічі у форматі “Рамштайн”.

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