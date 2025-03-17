Підписаний Президентом України Володимиром Зеленським закон дозволяє направляти українських військовослужбовців за кордон у період дії воєнного стану.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради, оприлюднена 17 березня.

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Україна може відправляти війська за кордон: підписано закон

Згідно з законом, підрозділи ЗСУ можуть перебувати за кордоном для забезпечення безпеки, оборони та відсічі агресії проти України (відповідно до статті 51 Статуту ООН).

Рішення про направлення ухвалює Президент України. Винятком стане застосування ЗСУ на території держави-агресора для відбиття агресії.

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Для схвалення рішення Президент подає до Верховної Ради законопроєкт, що містить інформацію про завдання підрозділів, загальну чисельність, тип і склад озброєння та військової техніки, підпорядкованість, терміни перебування за кордоном та ін.

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Україна зможе направляти підрозділи ЗСУ до інших країн під час воєнного стану

Раніше Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє відправляти підрозділи ЗСУ до інших держав під час воєнного стану.

За законопроєкт №12378 проголосували 317 народних депутатів.

Закон вносить зміни до законів “Про Збройні сили України” та “Про порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав”.

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5 лютого Володимир Зеленський підписав закони про продовження мобіліації та воєнного стану до 9 травня 2025 року.

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