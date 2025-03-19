Декілька агентств національної безпеки США призупинили роботу над скоординованими зусиллями з протидії російським диверсіям, дезінформації та кібератакам, послаблюючи тиск на Москву на тлі спроб адміністрації президента Дональда Трампа припинити війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на колишніх і чинних американських чиновників.

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Адміністрація Трампа згорнула протидію російським кібератакам

Минулого року адміністрація Байдена доручила створити робочі групи для моніторингу “тіньової війни” Росії проти Заходу (за даними розвідки США). План, координований Радою національної безпеки (NSC), передбачав співпрацю щонайменше 7 агентств нацбезпеки США з європейськими союзниками.

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Колишні чиновники повідомили Reuters, що адміністрація Байдена інформувала команду Трампа про ці зусилля і закликала до їх продовження.

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Під удар потрапили й пускова установка С-300СВ, ЗРК “Панцирь-С1”, а також вертоліт Мі-8.

Однак після інавгурації Трампа зустрічі між чиновниками NSC США та Європи стали нерегулярним, а NSC припинила офіційну координацію між відомствами США (включно з ФБР, Департаментом внутрішньої безпеки та Держдепом).

Деякі учасники робочих груп стурбовані, що адміністрація Трампа не надає пріоритету цьому питанню.

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Високопоставлений чиновник США в НАТО заявив про продовження координації з союзниками, але не надав деталей.

Речниця ЄС Анітта Гіппер повідомила про координацію з НАТО щодо протидії гібридним загрозам (від саботажу до дезінформації).

Росія або Китай могли здійснили кібератаку на космічну агенцію Польщі

Заступник міністра цифровізації Польщі Міхал Граматик заявляв, що за кібератакою на Польське космічне агентство стоять сили зі сходу – з Росії чи Китаю.

Він також повідомляв, що наразі доступ до інтернету для Польського космічного агентства обмежено, а відновлення його нормального функціонування очікується протягом двох-трьох діб.

3 березня віцепрем’єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив про хакерський напад на Польське космічне агентство (POLSA).

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Гавковський зазначив, що польські команди реагування на кіберінциденти (CSIRT NASK та CSIRT MON) надали агентству необхідну технічну допомогу для відновлення його працездатності.

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