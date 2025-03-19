Результат розмови президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна став очікувано центральною темою для російських пропагандистів, інфлюенсерів і військових блогерів.

Найважливішими для них були наступні аспекти, що проглядаються в їхніх меседжах:

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Впевненість, що Росія не дотримуватиметься домовленостей;

Радість від вечірніх ударів по енергетичній інфраструктурі на Донбасі та по Києву як свідчення «сили» Путіна;

Впевненість, що Росія не зупинятиметься у війні;

Зневага до США і Трампа, які пішли на перемовини з Кремлем;

Чітка артикуляція результатів розмови від Кремля, на відміну від «туманної» заяви Білого дому, який описав усе в загальних рисах.

Показово, що цього разу, на відміну від перемовин у Джидді, військові пабліки росіян присвятили значно менше постів огляду розмови між Трампом і Путіним. Найцікавішою темою цього вечора була спроба прориву підрозділів ЗСУ в Білгородську область Росії та перспективи російського наступу в Сумській області України.

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Втім, пропагандисти приділили цій темі більше уваги. Вся вона концентрувалася на впевненості у зверхності Путіна над Трампом і переконаності, що ніякі домовленості не завадять Росії продовжувати війну.

Більше по темі Трамп виконує путінський план поразки України З усього видно, що в своєму відчайдушному намаганні нормалізувати американо-російські відносини за будь-яку ціну Трамп готовий задовольнити всі вимоги Путіна.

Зокрема, один із частих гостей російських пропагандистів, філософ-американіст Дмитрій Дробницький, писав так:

«Завдання Росії – незмінні. В першу чергу – наступ у Запорізькій області», – пише Дробницький, але одразу додає: щоб з Трампом було прсотіше працювати, його треба продовжувати улещувати. Він переконаний, що Трамп у будь-якому випадку – в невигідному становищі.

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«Росія продовжує робити все, щоб показати свою прихильність до Трампа. І це правильна тактика, оскільки це наш єдиний ситуативний партнер на всьому Заході, який в решті його частини залишається до нас гранично ворожим і залишиться ворожим доти, доки не буде вирішене європейське питання. Але це справа довга. Трампу ж доведеться або капітулювати на українському треку, що його просто поховає, або все більше роз’єднуватися з Європою, але це, як я вже сказав, справа складна та небезпечна», – пише Дробницький.

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Топові російські пропагандисти взагалі зосередились на висміюванні Трампа. Так, Владімір Соловйов, ведучий головного російського пропандистського шоу в прайм-тайм, показав фотографію демонтажу літер Z,V,O перед американським посольством.

«Це все, що Трамп зміг вибити з Путіна», – жартує Соловйов.

Прессекретарка російського МЗС Марія Захарова взагалі каже – літери повернуть назад, щоб американці на них дивилися, тільки поремонтують.

Російські військово-пропагандистські пабліки радіють тому, що Путін порушив домовленості з Трампом про 30-денне припинення вогню по енергетиці одразу ж після перемовин і цим показав силу. Так, у коментарях про новину щодо нових ударів по Києву і енергетиці на Донбасі у росіян – радість. «Добре домовилися», «Оце справжнє перемир’я!», «Ура, салют» – таак реагують підписники найбільшого (майже 2 мільйони підписників) пабліку «Операція Z».

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Втім, більш «аналітичні» пабліки – стриманіші. Так, аналітичний російський пропагандистський паблік «Військовий оглядач» пише, що всі домовленості з Трампом – «тимчасові піддавки», і рано чи пізно вони закінчаться.

«Важливо розуміти, що грати в такі піддавки з Трампом завжди не вийде. Так чи інакше, або Україна, або Росія, вичерпає можливість робити такі дрібні, але нічого не значущі кроки назустріч американцям. І тоді доведеться приймати остаточне рішення – продовжуємо чи ні», – пише сторінка.

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А проросійський український журналіст Олег Ясинський, якого репостять російські пропагандисти, в тому числі радикальний російський письменник Захар Прілєпін, прямо пише, що США – це «імперія, що старіє», і всі дії Трампа результату не матимуть.

«Особливість США – у нерозумінні елементарних законів історії та природи. Як агресивні невігласи зі створених системою «антисистемних рухів» заперечують основи людської природи і зневажають незнайомі їм уроки історії, так само уряди США відмовляються змиритися з природним старінням їхньої імперії. Трамп намагатиметься повернути хід історії назад до класичного американського державного імперіалізму, в чому неминуче вступить у конфлікт із сильнішим ворогом – міжнародним імперіалізмом, корпоративним та антидержавним», – пише Ясинський.

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Загалом у російських пабліках панує позитивна атмосфера через те, що, на їхню думку, діалог між лідерами налагоджено, а домовленості є досить умовними, і їх можна буде трактувати виключно на російський лад – коли виконувати, а коли ні. Також вони відкрито сумніваються у здатності США вплинути на Росію, щоб змусити її виконувати домовленості.