Міністерство оборони Тайваню вперше назвало конкретну дату потенційного нападу Китаю на острів – 2027 рік. 

Про це пише Bloomberg з посиланням на документи про майбутні літні військові навчання, які імітуватимуть китайський напад.

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Тайвань назвав рік можливого нападу Китаю

Зазначається, що в попередніх планах навчань (за останні 10 років) дата вторгнення не вказувалася.

Цьогоріч навчання триватимуть вдвічі довше – 10 днів, що підкреслює зростаючу увагу до боєготовності Тайваню. Міністр оборони Веллінгтон Ку, втім, не підтвердив конкретної дати можливого нападу.

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Bloomberg припускає, що вказівка на 2027 рік може бути спробою подолати суперечки в парламенті, де опозиція оскаржує деякі військові витрати.

Як дата вплине на майбутні навчання, поки незрозуміло.

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Особливу увагу Тайвань приділяє досвіду таких великих міжнародних корпорацій, як Uber та Microsoft, які продовжують свою діяльність в Україні.

Також у Тайбеї пройшов закритий семінар з реагування на надзвичайні ситуації, в якому взяли участь дипломати з США, Японії, Австралії, та представники Тайваню.

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У грудні міністерство оборони Тайваню повідомляло про значне посилення військової присутності Китаю в регіоні.

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