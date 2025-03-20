Міністерство оборони Тайваню вперше назвало конкретну дату потенційного нападу Китаю на острів – 2027 рік.

Про це пише Bloomberg з посиланням на документи про майбутні літні військові навчання, які імітуватимуть китайський напад.

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Тайвань назвав рік можливого нападу Китаю

Зазначається, що в попередніх планах навчань (за останні 10 років) дата вторгнення не вказувалася.

Цьогоріч навчання триватимуть вдвічі довше – 10 днів, що підкреслює зростаючу увагу до боєготовності Тайваню. Міністр оборони Веллінгтон Ку, втім, не підтвердив конкретної дати можливого нападу.

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Bloomberg припускає, що вказівка на 2027 рік може бути спробою подолати суперечки в парламенті, де опозиція оскаржує деякі військові витрати.

Як дата вплине на майбутні навчання, поки незрозуміло.

Тайвань вивчає досвід роботи приватних компаній в Україні під час війни

Уряд Тайваню вивчає досвід українських компаній щодо роботи під час війни через загрозу воєнної ескалації Китаю.

Більше по темі США намагаються врятувати Росію від Китаю? Вашингтон боїться, що Росія, загрузнувши в Україні, стане “молодшим партнером” – якщо не васалом – Китаю, і намагається відкрити для неї “з’їзд із траси”.

Особливу увагу Тайвань приділяє досвіду таких великих міжнародних корпорацій, як Uber та Microsoft, які продовжують свою діяльність в Україні.

Також у Тайбеї пройшов закритий семінар з реагування на надзвичайні ситуації, в якому взяли участь дипломати з США, Японії, Австралії, та представники Тайваню.

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У грудні міністерство оборони Тайваню повідомляло про значне посилення військової присутності Китаю в регіоні.