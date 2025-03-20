Під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом Президент України Володимир Зеленський звернувся з проханням про надання додаткових систем ППО, зокрема ракетних систем Patriot, для захисту цивільного населення. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Зеленський попросив у Трампа додаткові системи ППО Patriot Трамп погодився спільно працювати над пошуком наявних систем Patriot у Європі.

Зеленський у своєму повідомленні в соцмережі X підтвердив, що обговорював з Трампом стан української ППО та можливості її посилення. Advertisement