Під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом Президент України Володимир Зеленський звернувся з проханням про надання додаткових систем ППО, зокрема ракетних систем Patriot, для захисту цивільного населення.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу.

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Зеленський попросив у Трампа додаткові системи ППО Patriot

Трамп погодився спільно працювати над пошуком наявних систем Patriot у Європі.

 

Зеленський у своєму повідомленні в соцмережі X підтвердив, що обговорював з Трампом стан української ППО та можливості її посилення.

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Зеленський розповів про подробиці розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів “позитивну, дуже змістовну та відверту” телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 19 березня. 

Під час розмови обговорювалося припинення вогню. Зеленський підтримав пропозицію США про безумовне припинення вогню на лінії фронту, а також ініціативу щодо припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обговорити пропозицію Вашингтона.

За словами Зеленського, президенти обговорили ситуацію в Курській області, питання звільнення військовополонених, повернення з Росії українських дітей, а також посилення української протиповітряної оборони.

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Президент США Дональд Трамп своєю чергою також відзвітував про “дуже хорошу та змістовну”розмову з президентом Зеленським.

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