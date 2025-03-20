Під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом Президент України Володимир Зеленський звернувся з проханням про надання додаткових систем ППО, зокрема ракетних систем Patriot, для захисту цивільного населення.
Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу.
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Зеленський попросив у Трампа додаткові системи ППО Patriot
Трамп погодився спільно працювати над пошуком наявних систем Patriot у Європі.
Зеленський у своєму повідомленні в соцмережі X підтвердив, що обговорював з Трампом стан української ППО та можливості її посилення.
I had a positive, very substantive, and frank conversation with President of the United States Donald Trump @POTUS. I thanked him for a good and productive start to the work of the Ukrainian and American teams in Jeddah on March 11—this meeting of the teams significantly helped… pic.twitter.com/JFBd5EeIkg— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 19, 2025
Зеленський розповів про подробиці розмови з Трампом
Президент України Володимир Зеленський провів “позитивну, дуже змістовну та відверту” телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 19 березня.
Під час розмови обговорювалося припинення вогню. Зеленський підтримав пропозицію США про безумовне припинення вогню на лінії фронту, а також ініціативу щодо припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.
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За словами Зеленського, президенти обговорили ситуацію в Курській області, питання звільнення військовополонених, повернення з Росії українських дітей, а також посилення української протиповітряної оборони.
Президент США Дональд Трамп своєю чергою також відзвітував про “дуже хорошу та змістовну”розмову з президентом Зеленським.