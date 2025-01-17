Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок критикує німецький уряд щодо нерішучості у питанні допомоги Україні, пише Politico.

Бербок розкритикувала німецький уряд − подробиці

Бербок зазначила, що Німеччина втрачає можливість бути лідером у встановленні миру в Європі, і це її засмучує. Вона вважає, що деякі політики зосереджені на внутрішніх проблемах та майбутніх виборах, замість того, щоб брати на себе відповідальність за мир та свободу в Європі.

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Очільниця німецького МЗС також розкритикувала попередні уряди, зокрема уряд Ангели Меркель, за будівництво газогону “Північний потік-2”, який призвів до залежності Німеччини від російських енергоносіїв. Бербок підкреслила, що цей проєкт ніколи не був виключно економічним, незважаючи на заяви ХДС та СДПН.

Міністерка закликала Німеччину збільшити інвестиції у власну безпеку, довівши їх до 3% ВВП у кризові роки.

Більше по темі Італія надіслала Україні новий пакет військової допомоги Уряди країн запланували запуск спільних підприємств та інші ініціативи у сфері оборони.

Більшість німців підтримують розгортання миротворчого контингенту в Україні

Більше половини, а саме, 56% жителів Німеччини підтримують ідею розгортання міжнародних миротворчих сил в Україні в разі припинення вогню у війні, розв’язаній проти неї Росією.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що ще занадто рано приймати рішення про присутність військ в Україні, оскільки не було ні переговорів, ні припинення вогню.

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Висока представниця Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кайа Каллас заявила, що до обговорення ініціативи щодо відправлення в Україну миротворчої місії, має настати мир.