Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба зустрівся з Президентом Чехії Петром Павелом, який прибув з візитом в Україну.

Зустріч відбулася в Одесі. Про це Кулеба повідомив у Фейсбук.

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Кулеба зустрівся з Президентом Чехії в Одесі: що обговорювали

“Зустрілися у місті Одеса, яку щоночі тероризує Росія... Весь цивілізований світ має бачити злочини Росії...”, − написав Кулеба, зазначивши, що під час зустрічі РФ запустила по місту три групи “Шахедів”.

Під час зустрічі обговорювалися безпека судноплавства, відновлення України та розвиток громад.

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Кулеба зауважив, що Чехія є одним із лідерів у наданні системної допомоги Україні. Країна надала 900 млн доларів за три роки війни, включно з військовою технікою, зокрема, протикорабельними комплексами “Нептун” на базі Tatra.

Окрему увагу було приділено питанню розмінування та безпеці морських шляхів (з літа 2023 року РФ випустила понад 450 ракет по портовій інфраструктурі України; український коридор перевіз 110 млн тонн вантажів).

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Російські дрони масовано налетіли на Одесу: подробиці

У ніч на 21 березня Одеса та передмістя зазнали масованої атаки російських ударних безпілотників.

Внаслідок атаки постраждали троє підлітків. Спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини, пошкоджено багатоповерхівку. У ліквідації наслідків брали участь понад 70 рятувальників.

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Внаслідок дронового нальоту зайнялася цивільна інфраструктура, торговельні об’єкти, пошкоджено автомобілі. 

Компанія ДТЕК повідомила про локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.

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