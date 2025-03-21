У ніч проти 21 березня газовимірювальна станція (ГВС) “Суджа”, розташована в Курській області Росії, зазнала атаки.

Про це повідомили український новинний Телеграм-канал Exilenova+ та український воєнний журналіст Андрій Цаплієнко.

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Атака на ГВС “Суджа”: що відомо про інцидент у Курській області

До січня 2025 року станція “Суджа” була єдиним каналом постачання російського газу до Європи через територію України після припинення транзиту через ГВС “Сохранівка” у травні 2022 року.

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Відтоді транзит російського газу здійснювався лише через ГВС “Суджа” на території Курської області обсягом близько 40 млн кубометрів на добу.

У Росії заявили, що Україна нібито “порушила перемир’я”

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова звинуватила Україну в нібито порушенні перемир’я, запропонованого президентом США Дональдом Трампом.

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Про це вона заявила 21 березня в ефірі російського “Першого каналу”.

“Ми вважаємо, що це перемир’я вже порушено з боку київського режиму”, – сказала Захарова.

Вона поставила питання, як США “будуть управлятися з цим збожеволілим терористичним непотребом” і “заводити [українців – ред.] хоч у якесь стійло і річище”.

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Захарова також додала: “Питання в тому, як творці зможуть приборкати своє жахливе створіння”.

Генштаб ЗСУ спростував звинувачення Росії в обстрілі ГВС “Суджа”

Генеральний штаб ЗСУ спростував звинувачення Росії в обстрілі газовимірювальної станції (ГВС) “Суджа”, назвавши їх безпідставними та частиною російської дискредитаційної кампанії. 

“Ці звинувачення безпідставні. Так, зазначена станція неодноразово обстрілювалася самими росіянами...”, – наголосили в Генштабі, нагадавши про бомбардування КАБами влітку минулого року та три дні тому.

21 березня, за даними Генштабу, росіяни посилили інформаційну провокацію, обстрілявши об’єкт з артилерії.

Раніше РФ використовувала трубу магістрального газогону, що проходить через ГВС, для прихованого переміщення своїх підрозділів.

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Генштаб закликав довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися на російські фейки і маніпуляції, спрямовані на введення в оману міжнародної спільноти.

Путін наказав не бити по енергетиці України 30 днів після розмови з Трампом

Президент Росії Володимир Путін погодився на 30-денне припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом

Своєю чергою Київ погодився на пропозицію США про 30-денне припинення вогню 11 березня після восьмигодинної дискусії між високопосадовцями США та України в Саудівській Аравії.

Перед зустріччю Київ заявив, що відкритий для припинення вогню в повітрі і на морі, але, принаймні на початковому етапі, виключив припинення наземних бойових дій.

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Не було підтверджено, чи означає 30-денна пропозиція, передана Москві, повне припинення вогню, чи лише повітряно-морське перемир’я.

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