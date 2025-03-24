Офіс Генерального прокурора України повідомив, що станом на ранок 24 березня 2025 року внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії в Україні загинули 604 дитини і понад 1817 отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні від Офісу Генпрокурора.

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Понад 2400 дітей постраждали від війни в Україні

Загальна кількість постраждалих дітей – понад 2421.

Найбільше постраждалих дітей у таких областях:

Донецька: 633

Харківська: 470

Херсонська: 202

Дніпропетровська: 203

Київська: 136

Запорізька: 170

Миколаївська: 118

Наводяться також приклади останніх випадків загибелі та поранення дітей:

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23 березня, Київ: Внаслідок атаки російських безпілотників загинула 5-річна дівчинка.

Внаслідок атаки російських безпілотників загинула 5-річна дівчинка. 22 березня, село Мар’їне, Сумська область: Внаслідок атак безпілотників було травмовано 17-річних дівчину та хлопця.

Внаслідок атак безпілотників було травмовано 17-річних дівчину та хлопця. 21 березня, Запоріжжя: Внаслідок атаки безпілотників загинула 17-річна дівчина і було травмовано 10-місячну дитину.

Внаслідок атаки безпілотників загинула 17-річна дівчина і було травмовано 10-місячну дитину. 20 березня, Одеса: Внаслідок атаки безпілотників було травмовано трьох 17-річних хлопців.

Внаслідок атаки безпілотників було травмовано трьох 17-річних хлопців. Добропілля, Донецька область: Внаслідок атак безпілотників постраждав 11-річний хлопчик.

Скільки українських дітей викрала Росія?

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що Росія продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 мільйона неповнолітніх – депортованих або тих, хто проживає на окупованих територіях.

У березні 2023 року МКС видав ордери на арешт російського президента Владіміра Путіна і Львової-Бєлової за незаконну депортацію дітей.

Більше по темі США просять Росію повернути викрадених українських дітей − Волц Звільнення українських дітей є одним із заходів “зміцнення довіри”, про які говорять Штати.

Очолюваний мільярдером Ілоном Маском Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE) припинив фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала з пошуком українських дітей, викрадених Росією.

Нідерланди надали Україні ДНК-набори для швидкої ідентифікації та повернення до сімей дітей, яких викрала Росія.

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Наразі США просять Росію повернути викрадених українських дітей як “захід зміцнення довіри”.