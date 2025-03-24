Офіс Генерального прокурора України повідомив, що станом на ранок 24 березня 2025 року внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії в Україні загинули 604 дитини і понад 1817 отримали поранення.
Про це йдеться у повідомленні від Офісу Генпрокурора.
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Понад 2400 дітей постраждали від війни в Україні
Загальна кількість постраждалих дітей – понад 2421.
Найбільше постраждалих дітей у таких областях:
- Донецька: 633
- Харківська: 470
- Херсонська: 202
- Дніпропетровська: 203
- Київська: 136
- Запорізька: 170
- Миколаївська: 118
Наводяться також приклади останніх випадків загибелі та поранення дітей:
- 23 березня, Київ: Внаслідок атаки російських безпілотників загинула 5-річна дівчинка.
- 22 березня, село Мар’їне, Сумська область: Внаслідок атак безпілотників було травмовано 17-річних дівчину та хлопця.
- 21 березня, Запоріжжя: Внаслідок атаки безпілотників загинула 17-річна дівчина і було травмовано 10-місячну дитину.
- 20 березня, Одеса: Внаслідок атаки безпілотників було травмовано трьох 17-річних хлопців.
- Добропілля, Донецька область: Внаслідок атак безпілотників постраждав 11-річний хлопчик.
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Очолюваний мільярдером Ілоном Маском Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE) припинив фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала з пошуком українських дітей, викрадених Росією.
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