В Ер-Ріяді 25 березня відбувся новий раунд переговорів між українською та американською делегаціями, повідомляє Суспільне з посиланням на джерела, знайомі з процесом.

В Ер-Ріяді відбулися другі переговори делегацій України та США

За даними Bloomberg, ключовими темами обговорення є 30-денне припинення вогню в Чорному морі.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Також планувалося обговорити відмову від ударів по енергетичних об’єктах.

Українську делегацію на переговорах в Ер-Ріяді очолює Паліса

Українську делегацію на переговорах зі США в Ер-Ріяді очолює заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса. Про це в телеефірі сказав радник керівника ОП Сергій Лещенко, повідомив Укрінформ.

Advertisement

За словами Лещенка, Паліса (колишній командир 93-ї бригади “Холодний Яр” і комбриг 5-ї штурмової бригади) залишився в Саудівській Аравії для додаткової зустрічі з американцями після їхніх переговорів з росіянами.

“На сьогодні маємо делегацію на чолі із заступником Андрія Єрмака, легендарним командиром 93-ї бригади “Холодний яр”, до того комбригом 5-ї штурмової бригади, Павлом Палісою...”, – сказав Лещенко.

Більше по темі Часткове припинення вогню дійсне з моменту публікації заяви США, - Зеленський Часткове припинення вогню має стосуватися тиші на морі, припинення ударів по енергетичних об’єктах та цивільній інфраструктурі.

Він зазначив, що обговорювані питання потребують зворотного зв’язку з Україною.

У Саудівській Аравії завершились переговори між США та Росією

У Ер-Ріяді завершилися переговори між делегаціями США та Росії.

Advertisement

Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що “не варто очікувати проривів” від цих переговорів.

На переговорах зі США в Саудівській Аравії Росія вимагала повного контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями України.

Після переговорів між США та Росією в Ер-Ріяді очікувався ще один раунд перемовин – між делегаціями США та України.

Вчора вночі в Ер-Ріяді завершилися переговори між українською та американською делегаціями. Міністр оборони України Рустем Умєров назвав розмову “конструктивною та змістовною”.