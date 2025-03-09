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LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 03-09-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 03-09-2025
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Київ Пост
13г тому

У Кривому Розі зросла кількість загиблих через удар 5 березня

У Кривому Розі зросла кількість загиблих через удар 5 березня
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Київ Пост
1г тому

Сьогодні у лікарні помер поранений 53-річний чоловік. Відтак, жертвами агресора стало шестеро людей.

До шести зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на Кривий Ріг 5 березня. 

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. 

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Окупанти запустили по Україні понад сотню дронів: 73 збили

Окупанти запустили по Україні понад сотню дронів: 73 збили
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Київ Пост
4г тому

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.

Цієї ночі російські війська запустили по Україні 119 дронів

Атакували ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних видів.

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Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя
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Київ Пост
5г тому

Через ворожий обстріл виникла потреба обмежувати споживання газу.

У суботу пізно ввечері росіяни вдарили по критичній інфраструктурі у Запоріжжі

«Росіяни атакували критичну інфраструктуру. Через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла», - написав одразу керівник ОВА Іван Федоров. 

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