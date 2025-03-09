Обстріли України день за днем 03-09-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Сьогодні у лікарні помер поранений 53-річний чоловік. Відтак, жертвами агресора стало шестеро людей.
До шести зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на Кривий Ріг 5 березня.
Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.
Цієї ночі російські війська запустили по Україні 119 дронів.
Атакували ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних видів.
Через ворожий обстріл виникла потреба обмежувати споживання газу.
У суботу пізно ввечері росіяни вдарили по критичній інфраструктурі у Запоріжжі.
«Росіяни атакували критичну інфраструктуру. Через ворожі удари можуть бути обмеження у подачі газу та тепла», - написав одразу керівник ОВА Іван Федоров.