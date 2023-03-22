Всі новини

ДАЙДЖЕСТ СВІТОВИХ ЗМІ: 29 січня 2024 року
 
10 годин тому
ДАЙДЖЕСТ СВІТОВИХ ЗМІ: 29 січня 2024 року
Світ у фокусі, яким його побачив провідний канадійський аналітик із питань міжнародної політики, письменник і оратор у своєму огляді світових ЗМІ.
Michael Bociurkiw
"Агенція оборонних закупівель" отримала нову директорку: що про неї відомо
Війна в Україні
11 годин тому
"Агенція оборонних закупівель" отримала нову директорку: що про неї відомо
У Міноборони зауважили, що зміна менеджменту – це перший крок до кардинального перезавантаження агенції.
Київ Пост
Розслідувачі розповіли про нову резиденцію Путіна в Карелії – центр "Досьє"
Путін
11 годин тому
Розслідувачі розповіли про нову резиденцію Путіна в Карелії – центр "Досьє"
Журналісти опублікували відео, присвячене неофіційній резиденції президента Росії Володимира Путіна в Карелії, яку почали будувати близько десяти років тому.
Київ Пост
Росія вже використовує проти України північнокорейські балістичні ракети
Війна в Україні
12 годин тому
Росія вже використовує проти України північнокорейські балістичні ракети
Перший напад з використанням північнокорейських балістичних ракет відбувся наприкінці грудня 2023 року.
Богдан Тузов
ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти РФ
 
12 годин тому
ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти РФ
Сьогодні Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії через агресію проти України на наступні шість місяців.
Київ Пост
У Силах оборони і безпеки запровадили ще 18 нових стандартів НАТО
Українська політика
13 годин тому
У Силах оборони і безпеки запровадили ще 18 нових стандартів НАТО
18 нових стандартів НАТО стосуються навчання, навігації та водолазної діяльності.
Київ Пост
Партизани в Криму виявили російську техніку для збиття морських дронів ВАЖЛИВО
Війна в Україні
13 годин тому
Партизани в Криму виявили російську техніку для збиття морських дронів
За даними "АТЕШ", росіяни намагаються застосовувати "Град" для знищення морських дронів, які українці використовують для ураження кораблів ЧФ Росії. Однак ця тактика частіше не спрацьовує.
Київ Пост
"Заявам росіян вірити не можна": у ЗСУ спростували захоплення села на Харківщині
Війна в Україні
14 годин тому
"Заявам росіян вірити не можна": у ЗСУ спростували захоплення села на Харківщині
У ЗСУ наголосили, що поблизу населеного пункту дійсно тривають запеклі бої.
Київ Пост
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США спишуть 310 літаків. Чи потрібні вони ЗСУ?

ПОГЛЯД: США спишуть 310 літаків. Чи потрібні вони ЗСУ?

Олександр Вертинський – блудний П’єро України

Олександр Вертинський – блудний П’єро України

Щороку близько 100 школярів звертаються по допомогу через цькування
 
14 годин тому
Щороку близько 100 школярів звертаються по допомогу через цькування
За останні пʼять років за допомогою пошукової системи в судовому реєстрі «Бабуся» зафіксовано понад 600 справ щодо булінгу в навчальних закладах. Яким може бути покарання за булінг в Україні.
Київ Пост
До 700-го дня повномасштабної війни Зеленський дав інтерв'ю німецькому телеканалу ARD: головні тези
 
15 годин тому
До 700-го дня повномасштабної війни Зеленський дав інтерв'ю німецькому телеканалу ARD: головні тези
Український лідер говорив, зокрема, про оновлення законодавства щодо мобілізації, чоловіків призовного віку за кордоном, соцдопомогу українським біженцям та позицію Шольца щодо війни.
Київ Пост
Безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів Росії
Росія
15 годин тому
Безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів Росії
Хвиля атак безпілотниками на російські нафтопереробні заводи продовжується. Сьогодні вранці дрон, схоже, впав поруч із установкою для гідрокрекінгу на НПЗ у Ярославлі.
Київ Пост
Депутатка Європарламенту співпрацювала з ФСБ - ЗМІ
Розслідування
15 годин тому
Депутатка Європарламенту співпрацювала з ФСБ - ЗМІ
Латвійська депутатка Європарламенту Тетяна Жданок як мінімум з 2005 року звітувала про свою діяльність співробітникам російської ФСБ.
Київ Пост
ДАЙДЖЕСТ СВІТОВИХ ЗМІ: 28 січня 2024 року
 
16 годин тому
ДАЙДЖЕСТ СВІТОВИХ ЗМІ: 28 січня 2024 року
Світ у фокусі, яким його побачив провідний канадійський аналітик із питань міжнародної політики, письменник і оратор у своєму огляді світових ЗМІ.
Michael Bociurkiw
Індія планує відмовитися від закупівлі російської зброї, — Reuters
Війна в Україні
16 годин тому
Індія планує відмовитися від закупівлі російської зброї, — Reuters
Індія бажає дистанціюватися від свого найбільшого постачальника зброї — РФ, яка через війну в Україні не здатна постачати боєприпаси та запчастини.
Київ Пост
ССО знищили два опорні пункти росіян і встановили український прапор: вражаючі кадри
Війна в Україні
17 годин тому
ССО знищили два опорні пункти росіян і встановили український прапор: вражаючі кадри
Російські опорні пункти разом із важкою технікою та особовим складом бійці ССО знищили вщент. За допомогою дрону ЗСУ встановили на місці розбитих опорних пунктів синьо-жовтий прапор.
Юлія Струк
В Україні щодня відкривається одна справа про рейдерство
 
17 годин тому
В Україні щодня відкривається одна справа про рейдерство
Минулого року в Україні було зафіксовано понад 360 випадків рейдерства, проте до суду доходить мінімальна кількість таких справ.
Київ Пост