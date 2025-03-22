У міру того, як США згортають свої зусилля з протидії російським диверсіям і гібридній війні, з’явилося нове занепокоєння: роль кібербезпеки та обміну розвідданими в американо-російській дипломатії.

Оскільки союзники по НАТО вже занепокоєні згортанням контрдиверсійних операцій, представники розвідки тепер попереджають, що відхід США від кіберзахисту може мати ще більш серйозні наслідки.

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Як детально описано в першій частині цього аналізу, США припинили контрдиверсійні операції, що викликало побоювання, що Вашингтон відступає від протидії кремлівським загрозам. Тепер кібербезпека і обмін розвідданими стали новою гарячою точкою, яка може вплинути як на американо-російські відносини, так і на безпеку України і НАТО.

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У другій частині ми досліджуємо, як кібербезпека стала розмінною монетою у зовнішній політиці США, потенційно наражаючи Україну та Європу на небезпеку посилення російської цифрової війни.

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Експерти Security попереджають про зростання кіберзагроз

Адміністрація колишнього президента США Джо Байдена відреагувала на це посиленням обміну розвідданими, але за президента Дональда Трампа роль США у протидії цим загрозам зменшилася. Багато аналітиків стверджують, що зміни в політиці Трампа підбадьорили Кремль, послабивши зусилля Заходу зі стримування.

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За останні три роки російські спецслужби розширили свої таємні операції по всій Європі, наймаючи злочинців для проведення диверсій, підпалів і кібератак. Ця гібридна тактика використовується для підриву підтримки України з боку Заходу, повідомили Reuters представники західних розвідок.

Наприкінці 2024 року розвідувальні звіти підтвердили, що Москва безпосередньо підтримувала диверсійні операції в Європі, включаючи замахи на вбивства і удари по інфраструктурі. У той же період Рада національної безпеки під керівництвом Байдена запровадила регулярні зустрічі з європейськими союзниками для координації обміну розвідданими та стратегій запобігання диверсіям. Колишній голова української розвідки підтвердив Kyiv Post минулого року, що ЦРУ тісно співпрацювало з HURроками , щоб викорінити російських кіберзлочинців.

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Співпраця між американськими та європейськими спецслужбами призвела до запобігання кільком спробам саботажу, пов’язаним з Росією, по всьому ЄС. Приклади нещодавніх російських диверсійних операцій включають

На початку 2024 року американська розвідка допомогла запобігти ймовірній російській змові з метою вбивства генерального директора Rheinmetall, німецького виробника оборонної продукції, що постачає її в Україну, за словами колишніх американських чиновників, які розмовляли з Reuters. Німецька влада втрутилася вчасно.

Цього місяця в Польщі громадянину Білорусі було пред’явлено звинувачення у шпигунстві та саботажі на користь Росії після підпалу варшавського будівельного магазину у квітні 2024 року, повідомляє The Financial Times. ￼

Також цього місяця литовська влада звинуватила російську військову розвідку в організації підпалу магазину IKEA у Вільнюсі в травні 2024 року, спрямованого на економічну інфраструктуру як засіб поширення страху, повідомляє AP.

Поступове зменшення обміну інформацією

Українські силовики заявили, що з лютого почали спостерігати зменшення участі США у протидії російській дезінформації та кіберзагрозам. Зростаючий брак координації між союзниками викликав занепокоєння в Києві, що США, можливо, вже почали відступати від своєї ролі ключового гравця у протидії російській агресії за межами поля бою.

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Водночас українська розвідка також зафіксувала збільшення кількості кібератак на урядові установи та засоби масової інформації, що свідчить про те, що Москва випробовує на міцність нові механізми реагування Заходу, які нещодавно були послаблені. Ці атаки передусім були спрямовані на критичні сектори інфраструктури, включаючи енергетику, державні служби, служби безпеки та телекомунікації, з метою викрадення конфіденційної інформації та зриву операцій.

Українська розвідка повідомляє про значну ескалацію кібератак, спрямованих на урядові установи та засоби масової інформації, що підтримуються Росією, протягом останніх місяців. За даними Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, у 2024 році кількість кіберінцидентів зросла на 70% порівняно з попереднім роком і становила 4 315 атак, повідомляє Українська правда.

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Кількість російських хакерських атак зросла на 19% у 2024 році, повідомляє Wired. Аналітики з питань безпеки припускають, що ці вторгнення стали більш цілеспрямованими та наполегливими, зосереджуючись на компрометації українських урядових систем та критично важливої інфраструктури. Це знаменує собою перехід від попередніх масштабних атак до більш прихованих операцій, спрямованих на довгострокові підриви.

Помітний інцидент стався у грудні 2024 року, коли російські хакери здійснили масовану кібератаку на державні реєстри України, що призвело до тимчасового призупинення надання послуг. Віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина назвала її “найбільшою зовнішньою кібератакою за останній час”, яка вплинула на такі важливі записи, як народження, смерть, шлюби та право власності на майно.

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А в лютому 2025 року пов’язані з Росією кібергрупи здійснили дезінформаційні хакерські атаки на центральний банк України, спрямовані на фінансові транзакції та намагаючись посіяти паніку у фінансовому секторі.

Європейські чиновники тепер побоюються, що західний обмін розвідданими про кіберзагрози незабаром може нагадувати фрагментарний ландшафт до 2014 року, коли країни ЄС були змушені самостійно протистояти російським хакерським загрозам за слабкої централізованої координації.

У світлі останніх подій європейські країни переоцінюють свої оборонні стратегії. Європейський Союз планує створити оборонний фонд у розмірі 150 мільярдів євро, спрямований на переозброєння, за винятком американських, британських і турецьких збройових компаній, якщо їхні країни не підпишуть договори про оборону і безпеку з ЄС, повідомляє Financial Times. Цей крок підтримує ініціативу “Купуй європейське”, яку в основному очолює Франція, через занепокоєння щодо надійності США як оборонного союзника.

Цей зсув викликає занепокоєння щодо потенційної фрагментації всередині НАТО, оскільки відмінності в оборонній політиці країн-членів можуть створити прогалини, які можуть бути використані противником. Аналітики проводять паралелі з періодом до 2014 року, коли західні країни недооцінили російську тактику гібридної війни, що призвело до анексії Криму Москвою з мінімальним опором.

Українські експерти з кібербезпеки попереджають, що Росія випробовує межі можливостей Заходу щодо реагування, знаючи, що адміністрація Трампа депріоритизувала протидію російським кіберопераціям. Агентство кібербезпеки і безпеки інфраструктури США (CISA), яке раніше координувало з європейськими партнерами протидію російським кіберзагрозам, не проводило жодної великої зустрічі з обміну розвідданими з початку січня, повідомляє Wired.

Вищі ставки для України та її союзників

Призупинення контрдиверсійних зусиль США знаменує собою поворотний момент у політиці країни щодо Росії. Це рішення вже вплинуло на Європу, де офіційні особи зважують, чи потрібно їм розробляти власні стратегії протидії гібридній війні без керівництва Вашингтона.

Водночас Європейський Союз збільшує інвестиції у свою інфраструктуру кібербезпеки, прагнучи компенсувати прогалини, що залишилися після відходу США.

Для України це має глибокі наслідки. Оскільки США зменшують свою участь у протидії російським кампаніям впливу, Київ стикається з підвищеними викликами у забезпеченні міжнародної підтримки, особливо у зв’язку з тим, що Трамп виступає за якнайшвидше розв’язання війни, що триває.

Зеленський постійно висловлював занепокоєння тим, що зменшення участі США може сприяти російській тактиці гібридної війни, що ще більше дестабілізує регіон. У своєму зверненні в середу він наголосив на критичній необхідності продовження американської військової допомоги, заявивши, що будь-яке скорочення підтримки може поставити під загрозу загальну обороноздатність України.

“Ми повинні збільшити підтримку України, тому що це є сигналом того, що ми готові до будь-яких сюрпризів з боку Росії”, - сказав він. Він додав, що планує поговорити з Трампом пізніше цього дня, щоб обговорити його нещодавню розмову з Путіним.

Водночас європейські союзники переоцінюють власні стратегії протидії гібридній війні у відповідь на зміну пріоритетів Вашингтона. Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас розкритикувала дії США і закликала до посилення європейської єдності та заходів безпеки, стверджуючи, що умиротворення Росії сприятиме подальшій агресії вглиб Європи.

Оскільки Москва продовжує свою тіньову війну по всій Європі, питання залишається відкритим: Чи відступають США від своєї провідної ролі у протидії російській гібридній війні, чи це частина ширшої стратегії, яку ще належить повністю розкрити?

Для України це більше, ніж дипломатична зміна - це пряма загроза. Без координації контрдиверсійної та кіберзахисту з боку США Київ ризикує не лише опинитися у військовій ізоляції, але й отримати ескалацію російської гібридної війни на своїй території. Чим довше Вашингтон не буде приділяти належної уваги контрросійській розвідці, тим більшим буде ризик того, що поле бою та цифрова оборона України будуть розгромлені.

Поки міжнародні союзники пристосовуються до мінливого підходу Вашингтона, українські урядовці готуються до того, що буде далі. Чим довше США відмовлятимуться від кіберзахисту, тим більшим буде ризик того, що Україна та її союзники зіткнуться з неконтрольованою ескалацією російської цифрової війни - без системи обміну розвідданими, необхідної для боротьби з нею.