Цього тижня Президент Володимир Зеленський зустрівся в Брюсселі з європейськими лідерами, яких закликав продовжувати надавати його країні підтримку, необхідну для зупинки російського агресора, сподіваючись, що нова адміністрація обраного президента США Дональда Трампа у Вашингтоні зробить те ж саме.

Він отримав запевнення, що Україну не покинуть, але...

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Президент США Дональд Трамп (праворуч) дивиться на президента Росії Владіміра Путіна перед фотографуванням під час дводенного саміту лідерів G20 в Буенос-Айресі 30 листопада 2018 року. Фото: Александр Неменов / AFP

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Ми перебуваємо у вичікувальній позиції, не знаючи, що ж насправді зробить Трамп, коли вступить на посаду президента. Тому не дивно, що Зеленський прагне прояснити позицію, потреби та очікування України.

Деякі європейські лідери також намагаються показати Трампу реалії та небезпеки з європейської точки зору, інші відсиджуються, а деякі – Угорщина та Словаччина – дозволяють Москві використовувати їх як клин для ослаблення та розколу Європи та НАТО.

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Тож де ми знаходимося зараз, в умовах цієї невизначеності?

Трамп дуже егоїстичний, і йому не сподобається зневажливе ставлення до нього президента Росії Владіміра Путіна, якого він називав своїм другом, з яким можна вести бізнес.

Трамп хвалився, що протягом 24 годин зможе домовитися з Путіним і припинити війну Росії проти України. Тепер виглядає так, що йому пощастить, якщо він взагалі зможе запустити «мирний процес».

Поки що Путін, говорячи про готовність до переговорів, ні на сантиметр не відступає від своєї основної максималістської позиції – а саме взяття України під свій контроль.

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Він намагається захопити якомога більше української території до оголошення припинення вогню і замороження війни, і, як показують постійні удари його балістичних ракет і дронів по українських містах і критичній інфраструктурі, поставити українців на коліна.

Отже, для Трампа це або принада Нобелівської премії миру, або ганьба, коли його вважатимуть циніком, який зрадив Україну і Європу та обійняв диктатора і ворога Заходу, як це зробив у 1938 році британський прем’єр-міністр Невілл Чемберлен, який «умиротворив» Гітлера.

І цілком очевидно, що Трамп волів би якось покінчити з цим, аніж втягнути США і Європу в затяжну, дорогу і небезпечну війну на виснаження.

Але попри всю свою браваду, Трамп не чарівник і не має чарівної палички. Необхідно враховувати інтереси України, а отже, і Європи, і відкинути можливу угоду на кшталт Ялтинської, яка дасть Росії контроль над частиною європейського континенту.

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Китай, Північна Корея, Іран та антизахідні друзі Москви в групі БРІКС також чекають, чим все це закінчиться.

Трамп повернувся на посаду президента США на популістській платформі MAGA – «Зробімо Америку знову великою». Йому та його радникам потрібно знову і знову нагадувати, що Путін розпочав свою війну проти України та західних цінностей на платформі зі схожим звучанням – MRGA, тобто «Зробімо Росію знову великою».

Колишній президент-республіканець Рональд Рейган нагадав би йому: «Дональде, ви дозволяєте Путіну відновити Імперію Зла, яку США та їхні союзники перемогли в такій важкій боротьбі, і породити нову холодну війну проти Заходу. Та перемога Заходу була моментом, коли Америка з її лідерством довела, що вона справді велика!».