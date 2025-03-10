Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт спростувала повідомлення агенції Reuters про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа скасує правовий статус близько 240 000 українських біженців, назвавши його «фейком», але додала, що «наразі жодного рішення не прийнято». Це тривожить тих, кому загрожує депортація.

За гуманітарною програмою Байдена Uniting for Ukraine (U4U) – “Єднання заради України” – жертвам війни Росії проти України надавався притулок у США. За словами американського українського демографа, професора Олега Воловини, більшість із них є україномовними, а не російськомовними. У більшості вікових груп більше молодих жінок, ніж чоловіків, і дуже багато дітей. Більшість із цих біженців оселилися у великих мегаполісах, таких як Нью-Йорк, Чикаго, Сієтл, Клівленд і Філадельфія.

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Нещодавні рішення свідчать про скоординовані зусилля, спрямовані на позбавлення учасників програми U4U їхнього статусу. Хоча це не підтверджує жодна офіційна заява, практичні наслідки таких рішень не викликають сумнівів: правовий статус українців, які вважали, що мають притулок у США, як виявилося, невизначений.

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Наприклад, у лютому 2025 року Служба громадянства та імміграції США (USCIS) призупинила надання ключових імміграційних пільг, включно з документами про дозвіл на працевлаштування (EAD), через що багато новоприбулих іммігрантів ризикують втратити роботу, потрапити у фінансову скруту, а в деяких випадках – стати безхатченками. Обґрунтуванню, яке наводить USCIS – “потенційне шахрайство” – бракує прозорості та конкретики. Не існує жодних вагомих доказів широкомасштабного шахрайства серед заявників U4U.

Крім того, подібні програми, наприклад, для афганських біженців, не піддавалися подібній перевірці. Ця невідповідність викликає занепокоєння щодо того, чи не були українці несправедливо обрані мішенню. Скорочуючи можливості легального працевлаштування, Вашингтон робить його фінансово непідйомним для багатьох людей, які стали продуктивними членами американського суспільства.

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Ще однією тривожною подією є масове анулювання дозволів на в’їзд до США для українців, які перебувають на завершальній стадії оформлення віз. З середини вересня 2024 року багатьом українцям, які очікували на розгляд – деякі місяцями, – анулювали їхні дозволи без попередження. Вже прийнявши остаточне життєве рішення і підготувавшись до переїзду до США, вони опинилися у скрутному становищі. Надавши запрошення лише для того, щоб потім довільно його відкликати, США стали ненадійним партнером у міжнародному співтоваристві. Гірше того, це непропорційно впливає на вразливих осіб, які змушені обирати між поверненням у зону бойових дій і статусом особи без громадянства.

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Припинення прийому нових заявок також свідчить про негласну, але чітку зміну політики: тепер для США захист українських біженців більше не є пріоритетом. Це відповідає ширшим політичним тенденціям, які стали очевидними за останні кілька тижнів. Підтримка України – фінансова, військова та дипломатична – все частіше стає предметом суперечок у внутрішній політиці США, що відображає свідомий відхід адміністрації Трампа від попередніх американських зобов’язань щодо підтримки України «стільки, скільки буде потрібно».

Дії нової адміністрації не є пасивними – це активні заходи, які ускладнюють перебування українців у США. Чи то через зміну геополітичних пріоритетів, чи то через дипломатичні перерахунки, чи то через ширший відступ від гуманітарних зобов’язань, реальність така, що українських біженців витісняють з Америки, а президент Трамп і його соратники з MAGA зраджують Україну.

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Те, що починалося як обіцянка допомогти українцям - жертвам російського імперського проєкту, було порушено. Якщо десятки тисяч українських мігрантів у США будуть змушені виїхати, куди вони зможуть поїхати? Не до Канади. Мало того, що канадська процедура визначення статусу біженців застаріла, а імміграційна політика надмірно забюрократизована, так ще й майже 300 000 українців вже знайшли притулок у рамках канадсько-української програми «Дозвіл на екстрену подорож» (CUAET).

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Чи міг би прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо запропонувати їм притулок і написати президентові Трампу про те, за що виступає цей «51-й штат»? Можливо. Але, враховуючи слабкість канадського уряду та наближення федеральних виборів, навряд чи Оттава зможе чимось допомогти. Тож, хоча вітати несправедливо висланих зі США українців, було би правильно, ми цього не зробимо. Як ввічливі канадці, ми принаймні вибачимося.

Канадієць Богдан Чернявський є виконавчим директором Українсько-американської фундації свободи.

Д-р Любомир Луцюк – професор політичної географії у відставці в Королівському військовому коледжі Канади.

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