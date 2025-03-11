Коли ви читаєте цю статтю, пам’ятайте про українців, які гинуть.

Безглузде рішення президента США Дональда Трампа припинити військову допомогу Україні, розірвати доступ до американської розвідки і навіть призупинити надання комерційних супутникових знімків для українських захисників ускладнює їм захист своєї Батьківщини.

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Постійні ракетні атаки Росії на критично важливі об’єкти цивільної інфраструктури завдають щоденного хаосу. Передбачити маневри ворога на полях битв східного фронту стає все менш надійно. Чоловіки, жінки і діти отримують травми, калічаться або гинуть через вакантну посаду і марнославство президента Трампа. Стримуючи Україну замість того, щоб стримувати Росію, він є співучасником геноцидної війни Росії проти України та українців.

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Чому вас це має хвилювати?

Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії, відповів прямо, дорікаючи Трампу за «руйнування» міжнародного порядку, заснованого на правилах.

Маючи намір перезавантажити дипломатичні відносини з Москвою, тиснучи на Київ, щоб той прийняв карфагенський мир («Карфаген має бути зруйнований»), навіть пропонуючи послаблення санкцій Владіміру Путіну, військовому злочинцю, який перебуває в розшуку, Трамп телеграфує байдужість до загибелі українців, а сам грає в миротворця, прагнучи отримати Нобелівську премію миру. Його дії дискваліфікують його. Дональд Трамп - не Мартін Лютер Кінг-молодший, не Джиммі Картер і тим більше не Барак Обама.

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У новому світовому порядку Трампа Америка об’єдналася з досить своєрідними союзниками. Під час свого першого президентства, в січні 2018 року, Трамп дозволив собі провокаційно расистські висловлювання під час обговорення імміграції, називаючи Сальвадор, Гаїті та Африку «країнами-смітниками». Невідомо, чи розуміє він, що Африка - це континент, а не країна.

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Як його попередній фанатизм пов’язаний з тим, що сталося на Генеральній Асамблеї ООН 24 лютого 2025 року? З нагоди третьої річниці війни Росії проти України була прийнята резолюція, яка однозначно визначила Росію державою-агресором (що, до речі, відповідає дійсності). Проте люди Трампа проголосували проти, ставши на бік Росії, Північної Кореї, Білорусі, Буркіна-Фасо, Бурунді, Центральноафриканської Республіки, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Угорщини, Ізраїлю, Малі, Маршаллових островів, Нікарагуа, Нігеру, Палау та Судану - країн, які є «лайном», принаймні, для тих MAGA-чоловіків (і жінок), які поділяють упередження президента Трампа.

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Тим часом, більш вибагливі дипломати, серед яких посли Ірану, Індії, Китаю, Південної Африки та Бразилії, утрималися. Остаточний результат голосування - 93 голоси «за», 18 «проти» і 63 «утрималися». Пропозиція була прийнята навіть після того, як президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна повинна була утриматися, зробивши «помилку», проголосувавши за Україну, оскільки він «напевно втомився». Без сумніву. Наслідування нахилів Трампа може викликати роздратування навіть у Белграді.

Архітектура безпеки Європи повинна бути перекроєна. США більше не є надійним партнером.

Європейці стурбовані. Виступаючи у французькому Сенаті 4 березня, Клод Мальгуре прямо сказав про це: «Європа переживає критичний переломний момент у своїй історії. Американський щит руйнується, Україна ризикує бути покинутою, Росія посилюється... Це трагедія для вільного світу... Поразка України буде поразкою Європи».

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Президент Трамп не заперечує. Цей самоназваний «майстер укладання угод» плутає умиротворення з миром. Спадщина цього Чемберлена нашого часу буде пов’язана з ганьбою.

Перший Генеральний секретар НАТО лорд Ісмей пожартував, що мета НАТО - «тримати росіян назовні, американців всередині, а німців внизу». Президент Трамп виводить американців, запрошує росіян і тримає всіх інших внизу, непоправно підриваючи альянс.

Поки він вихвалявся, що відновив бюст Вінстона Черчилля в Овальному кабінеті до візиту прем’єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера 27 лютого, більш обізнана людина могла б замислитися над тим, що Черчилль вважав НАТО «найкращою, якщо не єдиною, надією на мир у наш час». Але Трамп не більший історик, ніж його друг Путін, який вірить у фікцію «історичної єдності» між росіянами і українцями, в колоніальну пряжу, яку пряли в царські часи і відригують російські фашисти донині.

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Архітектура безпеки Європи має бути перекроєна. США більше не є надійним партнером. Прискорення членства України в Європейському Союзі забезпечить лояльність загартованої в боях армії. Українці довели, що вони ніколи не були, не є і ніколи не будуть росіянами. Залучати цих випробуваних і справжніх воїнів для захисту «воріт Європи» - це розумно.

Лампа Аладдіна

Не зумівши вмовити президента України Володимира Зеленського підписати «сировинну» угоду зі Сполученими Штатами, Трамп влаштував істерику. Спостерігаючи за кривляннями аппалачського селюка Джей Ді Венса і подальшими викривленнями Трампа, я нагадав собі «Історію Аладдіна» з «Арабських ночей». Злий чарівник прикидається турботливим дядьком осиротілого Аладдіна.

Насправді цей самозванець хоче використати хлопчика, щоб отримати заховану під землею чарівну лампу - скарб, який він не може дістати інакше. Коли Аладдін знаходить лампу, але не віддає її до того, як його витягнуть з печери, розлючений чаклун замуровує його. Так само і злість Трампа на Україну.

Але Україна не здасться. Від початку цієї війни українці довели, що вони здатні імпровізувати, коли і як завгодно. Вони зроблять це знову. Багато хто помре до того, як буде здобута перемога. Ті, хто проливає свою кров, ніколи не забудуть ворога і не пробачать тих, хто їх підвів. Так само як і ті, хто ототожнює себе з демократичним світом.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.