Президент Росії Владімір Путін погодився на 30-денне припинення вогню по об’єктах енергетики та інфраструктури і на обмін полоненими у форматі 175-175, але поставив умову: повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Україні. Путін підкреслив, що будь-яке врегулювання конфлікту має бути «всеосяжним, стійким і довготерміновим» і повинно включати припинення зусиль України щодо більш тісної інтеграції в демократичний Захід.

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Умови Путіна для припинення вогню

Його неповна відповідь на пропозицію президента США Дональда Трампа про припинення вогню, з якою погодився президент України Володимир Зеленський, ймовірно, включатиме додаткові вимоги, які можуть зробити малоймовірним будь-який значущий прогрес. Українське керівництво сподівається, що небажання Путіна прийняти ініціативу США щодо припинення вогню допоможе переконати американських партнерів у тому, що російський диктатор насправді не зацікавлений у припиненні війни.

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Більшість українців засмутили нещодавні заяви США про готовність Росії до серйозних мирних переговорів, тому що для них незмінно жорстка переговорна позиція Москви є доказом того, що Путін хоче продовжувати війну. Вони стверджують, що нинішня дискусія щодо можливих компромісів і територіальних поступок демонструє здебільшого викривлене розуміння екстремістських мотивів, що стоять за вторгненням Путіна.

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Українське бачення цілей Путіна

Українці вважають, що їхній погляд на справжні цілі Кремля є набагато більш прагматичним. Вони переконані, що Путін ніколи не зупиниться на певних територіальних здобутках, бо це не є його кінцевою метою. Йому не потрібна земля в Україні – він веде війну проти самого існування окремої суверенної української нації. Ця жахлива мета саботує всю концепцію мирного компромісу. Іншими словами, між російським геноцидом і українським національним виживанням не існує релевантної золотої середини.

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Як попередні, так і нинішні мешканці Білого дому неправильно оцінили ступінь імперіалістичних устремлінь Путіна в Україні. Адміністрація Байдена часто оцінювала вторгнення Росії в Україну як «стратегічний провал», вказуючи на надзвичайно високу ціну, яку заплатив Кремль у вигляді економічних збитків і військових втрат. Така практична оцінка вторгнення виходила з західної логіки, але насправді вона є помилковою.

У той час як демократичні лідери переймаються економічними наслідками і рейтингами підтримки, Путін, який не має опозиції всередині своєї країни, прагне вписати своє ім’я золотими буквами в російську історію. Він ніколи не приховував свого переконання, що розпад СРСР був найбільшою геополітичною катастрофою, а світовий порядок, що склався після Холодної війни, – величезною несправедливістю. У свідомості Путіна Україна уособлює обидва ці негаразди, тому він вважає, що не зможе виконати свою історичну місію – скасувати рішення 1991 року і відродити Російську імперію, не ліквідувавши незалежну Україну.

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Еволюція агресії Путіна та його стратегічні цілі

Останні два десятиліття яскраво продемонстрували одержимість Путіна Україною. Його спроби підкорити свого сусіда еволюціонували від політичного до військового втручання. У 2004 році його невдала спроба сфальсифікувати президентські вибори в Україні й привести до влади дружнього Москві кандидата призвела до Помаранчевої революції. У 2014 році його відповіддю на інше українське демократичне повстання стала анексія Криму та вторгнення в Донбас.

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Путін усвідомлює, що його вторгнення в Україну в кінцевому підсумку визначить все його правління і, ймовірно, вирішить майбутнє Російської Федерації.

З часом обмежена агресія 2014 року виявилася недостатньою для досягнення бажаного результату – створення проросійської України. По суті, вона мала протилежний ефект, посиливши прихильність України до Заходу і її прагнення до євроатлантичного майбутнього. Замість того, щоб визнати провал своєї обмеженої військової кампанії 2014 року, Путін вирішив піти ва-банк, розпочавши найбільше вторгнення в Європу з часів Другої світової війни.

З лютого 2022 року Путін не приховує свого наміру стерти Україну з лиця землі. Він оголосив окуповані українські території назавжди російськими і порівняв своє вторгнення в Україну з імперськими завоюваннями Петра І у XVIII столітті. Жорстокі антиукраїнські висловлювання стали настільки нормальним явищем у російських державних ЗМІ, що представники ООН заявляють, що це може становити «підбурювання до геноциду». Тим часом Росія систематично знищує всі натяки на українську державність і національну ідентичність на підконтрольних їй територіях України.

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Попри терор і травми від російського вторгнення, український народ не відступив. Для Путіна це особисте приниження, ерозія його ретельно сконструйованого образу сильної людини, глум над його твердженням, що росіяни і українці є «одним народом». Замість того, щоб здобути славу одного з найвидатніших правителів в історії Росії, Путін тепер може залишитися в пам’яті як той, хто втратив Україну.

Втрата України – це, можливо, найстрашніший кошмар Путіна. Відтоді, як на очах у молодого офіцера КДБ у Східній Німеччині розпалася Радянська імперія, його переслідують видіння народних рухів, що руйнують імперії. Це пояснює його запеклий спротив яскравій демократичній культурі, що розвинулася в пострадянській Україні. Починаючи з Помаранчевої революції 2004 року, Путін розглядає консолідацію української демократії як емпіричну загрозу для свого авторитарного режиму і потенційний поштовх для наступного етапу виходу Росії зі статусу імперії.

Путін усвідомлює, що його вторгнення в Україну в кінцевому підсумку визначить все його правління і, ймовірно, вирішить майбутнє Російської Федерації. Він може вирішити погодитись на стратегічну паузу у війні на прийнятних для нього умовах, але він ніколи не змириться з існуванням окремої суверенної української нації під боком у Росії. Нинішні мирні переговори під проводом США аж ніяк не є безглуздими, хоча будь-яке заморожування конфлікту на нинішній лінії фронту ніколи не закінчить війну.

Протягом кількох десятиліть західні союзники помилково розглядали Владіміра Путіна в контексті власного політичного реалізму, не розуміючи важливості його ревізіоністської імперської ідеології. Тепер, на четвертому році війни в самому серці Європи, це видавання бажаного за дійсне має припинитися. Путін робить ставку на знищення України і вірить, що його прихильно оцінить суд історії. Якщо його не зупинить сила колективного Заходу, він продовжуватиме вести війну проти України, поки не досягне своєї жахливої мети.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.