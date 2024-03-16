Дрони Служби безпеки України атакували три заводи у Самарській області РФ.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела.
Стверджується, що нічна атака на російські НПЗ була результативною.
Ударні дрони СБУ відпрацювали ще по трьох нафтопереробних заводах «Роснєфті» в Самарській області.
Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ. Сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це - майже 10% всієї нафтопереробки РФ.
«СБУ продовжує реалізацію стратегії з підриву економічного потенціалу РФ, який дозволяє їй вести війну в Україні. Сезон «бавовни» на російських НПЗ в розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку РФ», - цитує Укрінформ джерело.
Зранку російські пабліки повідомили про атаку дронів на нафтозаводи у Самарській області РФ.
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Цього тижня безпілотники ГУР вдарили по найбільшому нафтопереробному заводу у Калузькій області.
Також джерела Kyiv Post повідомляли, що дрони СБУ атакували три найбільші НПЗ Росії та аеродром у Воронежі.
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