Сполучені Штати відправлять Україні 20 млрд доларів коштом доходів від заморожених російських активів, повідомив Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

20 млрд доларів від США в межах кредиту від G7 − подробиці

"Частина рішення G7 про 50 млрд доларів для України − для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року", − наголосив Зеленський.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Водночас за словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що кошти є частиною спільної допомоги від країн G7 та Євросоюзу на 50 млрд доларів. Їх залучать із прибутків від заморожених російських активів.

Advertisement

"Кошти від партнерів підуть на найважливіші фінансові потреби України у 2025 році. Завдяки цій допомозі наші союзники створюють міцний фундамент для економічної та фінансової стійкості України", − пояснив український Прем'єр.