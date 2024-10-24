Сполучені Штати відправлять Україні 20 млрд доларів коштом доходів від заморожених російських активів, повідомив Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.
20 млрд доларів від США в межах кредиту від G7 − подробиці
"Частина рішення G7 про 50 млрд доларів для України − для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року", − наголосив Зеленський.
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Водночас за словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що кошти є частиною спільної допомоги від країн G7 та Євросоюзу на 50 млрд доларів. Їх залучать із прибутків від заморожених російських активів.
"Кошти від партнерів підуть на найважливіші фінансові потреби України у 2025 році. Завдяки цій допомозі наші союзники створюють міцний фундамент для економічної та фінансової стійкості України", − пояснив український Прем'єр.
США незабаром оголосять масштабний пакет санкцій проти союзників Росії
Європейський Союз остаточно схвалив кредит Україні до €35 млрд
23 жовтня Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила виділення Україні макрофінансового кредиту в розмірі 35 млрд євро.
Кредит виплачуватимуть із використанням прибутків від заморожених активів РФ.
22 жовтня Європарламент підтримав пропозицію про надання Україні позики Європейського Союзу у межах кредиту G7, який будуть виплачувати із використанням прибутків від заморожених активів РФ.
20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК надасть Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 мільярдів доларів з використанням заморожених активів РФ.