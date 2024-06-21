Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Морозова на посаду начальника Управління державної охорони України.

Відповідний указ №361/2024 опублікований на сайті президента України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Президент призначив нового начальника УДО України - що відомо

«Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України», – ідеться в документі.

Посадовці УДО співпрацювали з ФСБ РФ для вбивства Зеленського та Малюка - подробиці

Служба безпеки 7 травня заявила про зрив планів ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Advertisement

Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила СБУ за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі входили двоє полковників УДО, які передавали секретну інформацію РФ.

Президент України 9 травня своїм указом звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України, який очолював УДО з 2019 року.