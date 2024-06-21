Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Морозова на посаду начальника Управління державної охорони України.

Відповідний указ №361/2024 опублікований на сайті президента України.

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Президент призначив нового начальника УДО України - що відомо

«Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України», – ідеться в документі.

Посадовці УДО співпрацювали з ФСБ РФ для вбивства Зеленського та Малюка - подробиці

Служба безпеки 7 травня заявила про зрив планів ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

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Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила СБУ за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі входили двоє полковників УДО, які передавали секретну інформацію РФ.

Президент України 9 травня своїм указом звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України, який очолював УДО з 2019 року.

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