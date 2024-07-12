Влада Фінляндії повідомила про збільшення кількості збоїв у роботі GPS за останній тиждень, більшість із яких походять із території РФ, поінформували в Інституті дослідження війни (ISW).

Росія постійно глушить сигнал GPS у Фінляндії

Фінське федеральне агентство транспорту і зв'язку Traficom повідомило виданню Iltalehti 11 липня, що збої в роботі GPS збільшились за останній тиждень, пов'язавши це з масштабним збоєм, який стався у Фінській затоці в ніч з 10 на 11 липня.

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Морський лоцман Фінляндії повідомив, що зазнав серйозних збоїв у роботі GPS і радарів вночі під час керування іншими суднами поблизу Котки і Хаміни на південному узбережжі країни. GPS був недоступний на 90 % маршруту між пілотною підстанцією Орренгрунд і гаванню Хаміна.

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Як зазначили в ISW, повідомлення про посилення збоїв у роботі GPS і радарів у Фінській затоці узгоджуються з повідомленнями про російські перешкоди, які зачіпають країни Балтики та інші європейські регіони. Аналітики нагадали, що російські перешкоди з Калінінграда раніше заглушили GPS літака, на борту якого перебував тодішній міністр оборони Британії Грант Шеппс.

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"Очевидне глушіння GPS з боку Росії, ймовірно, є частиною гібридної кампанії Росії, що посилюється і спрямована безпосередньо проти країн НАТО, і яка, ймовірно, має на меті підірвати підтримку України і єдності НАТО", – додали аналітики.

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Гібридні атаки Росії на країни Європи – що відомо

Шведська влада заявляла, що Росія створює перешкоди, спрямовані на супутникові мережі скандинавської країни, які вона вперше помітила після вступу до НАТО.

Після початку повномасштабного нападу на Україну РФ використовує перешкоди для GPS як засіб гібридного втручання. Перешкоди не вплинули на безпеку цивільної авіації у Фінляндії, але Finnair скасувала деякі рейси до Естонії через збої GPS.

У травні також протягом кількох днів хакери здійснювали кібератаки на низку державних установ Молдови. Речник молдовського уряду зазначив, що цілями кібератак були, зокрема, сайти громадського телебачення, вебсторінки уряду та міністерств.

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Кількість кібератак на Німеччину з боку Росії зросла майже на третину. Загалом кількість кібератак, здійснених минулого року на Німеччину з-за кордону, зросла на 28 % з 2020 року.