Російське військове керівництво зобов'язало амбулаторії на ТОТ обслуговувати ворожі війська задля розвантаження власних шпиталів, повідомили в Центрі національного спротиву.

На ТОТ змушують амбулаторії першочергово обслуговувати солдатів РФ

На цих територіях через дефіцит лікарів окупаційні адміністрації змусили амбулаторії першочергово обслуговувати солдатів ЗС РФ.

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"Таким чином ворог хоче розвантажити шпиталі, але при цьому вкотре планує сховатись за спинами цивільних й використати мирні об’єкти як військові, що є черговим злочином", – пояснили в Центрі.

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В амбулаторіях росіянам надаватимуть не першочергову допомогу, а й проводитимуть огляди. Згідно з даними Центру, це рішення затвердять на рівні ворожого міноборони.

Злочини Росії проти українців на ТОТ – що відомо

Росія створює на ТОТ поліцейські спецзагони для фільтрації місцевого населення. Окремі загони окупаційного так званого "МВС" перевірятимуть населення та техніку, а також охоронятимуть фільтраційні табори.

Більше по темі Росія готується закрити кордон восени в разі нової хвилі мобілізації Також уряд РФ вводить систему обміну інформацією між міністерством оборони та Федеральною службою безпеки (ФСБ).

На окупованій частині Вовчанська на початку червня росіяни створили фільтраційний табір. Також у полоні росіян перебуває понад тисяча жителів ТОТ Запоріжжя. Достеменно невідома доля кожного з них, оскільки ворог часто приховує, де перебувають мешканці регіону.

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Пріоритетом місцевої влади і правоохоронних структур є збір інформації про тих, хто пішов на співпрацю з ворогом.

Під час допитів українців примушують записати відео на підтримку "СВО" в межах інформаційної кампанії для дискредитації України. Росіяни пропонують зробити це задля уникнення "проблем".

Дітей із ТОТ вивозять вглиб Росії начебто для оздоровлення. Росіяни вивезли 43 дитини з Бердянська до Чувашії. На "відпочинок" планують відправити загалом 300 дітей.

РФ створила на тимчасово окупованій Луганщині понад 70 літніх дитячих таборів, які не відповідають базовим вимогам щодо безпеки. У цих таборах не дотримуються елементарних безпекових заходів.