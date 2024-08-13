12 серпня Путін провів нараду щодо ситуації в Бєлгородській, Брянській і Курській областях, під час якої дав оцінку політичній ситуації, пов’язаній із російським вторгненням в Україну, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Путін переклав на інших відповідальність за події в Курській області

Лідер Росії розкритикував в. о. губернатора Курської області Олексія Смирнова за обговорення питань, які належать суто компетенції ворожому міноборони й наказав Смирнову говорити лише про соціально-економічну ситуацію в Курській області.

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Путін відреагував на заяву першого віце-прем’єра Дениса Мантурова про те, що нібито всі інші питання знаходяться під контролем, зазначивши, що Мантуров не порушив головних соціальних питань.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков звернувся до Путіна із прямим проханням щодо реалізації певної соціальної політики для допомоги цивільному населенню області, але не коментували військові питання.

Більше по темі Росія тренувалася бити по цілях у Європі ракетами з ядерними боєголовками Російські карти показали вибірку з 32 цілей НАТО в Європі для російського військово-морського флоту.

На думку аналітиків, твердження Путіна про те, що кожен чиновник несе лише одну відповідальність, контрастує зі спробою виставити себе здатним контролювати політичну, соціально-економічну та військову ситуацію вздовж кордону.

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Бої в Курській області – що відомо

Наступ на область триває з вівторка 6 серпня.

Москва оголосила в Курській, Бєлгородській та Брянській областях "контртерористичну операцію", а не воєнний стан, для применшення масштабів уторгнення в Курську область, а також запобігання паніці або негативній реакції всередині країни.

У ворожому міноборони 6 серпня повідомили, що в Курській області тривають бойові дії, а армія РФ перекидає резерви та нібито активно знищує ЗСУ.

Український наступ, за даними АFP, був направлений на стратегічно важливий об'єкт у Суджі.

Білоруський Телеграм-канал NEXTА Live повідомляв, що внаслідок удару з установок HIMARS по російських військах 9 серпня в селі Октябрське Рильського району Курської області Росія могла втратити до півтисячі солдатів.

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12 серпня Президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив, що українські військові проводять операцію у Курській області.