У бюджет України надійшли 4,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Ці кошти уряд спрямують на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

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Євросоюз надав Україні перший транш у €4,2 мільярда у межах Ukraine Facility - що відомо

"Уряд направить ці кошти на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми. Військові видатки ми продовжуємо фінансувати виключно за рахунок власних ресурсів", - зазначив Шмигаль.

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Від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки. До кінця року Україна очікує на ще один транш від Євросоюзу.

"Ми продовжуємо впроваджувати реформи, які є важливими для нашої стійкості, розвитку та майбутнього. Європейські партнери підтримують ці зусилля", - зауважив український прем'єр.

Він подякував європейським партнерам за солідарність з Україною під час боротьби за свободу та незалежність.

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В ЄС схвалили виділення першого траншу у €4,2 мільярда для України - подробиці

Рада Європейського Союзу 6 серпня схвалила виділення 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility. 

За 2024 рік Україна залучить від ЄС за програмою Ukraine Facility загалом 16 млрд євро.

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Прем’єр-міністр України повідомляв, що вже найближчим часом очікується наступний транш обсягом 4,2 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Також 24 липня комітет постійних представників країн-членів при Євросоюзі затвердив надання 4,2 млрд євро першого траншу для Українського плану за програмою Ukraine Facility.

27 червня до держбюджету надійшов транш обсягом 1,9 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Facility.

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