У бюджет України надійшли 4,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Ці кошти уряд спрямують на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
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Євросоюз надав Україні перший транш у €4,2 мільярда у межах Ukraine Facility - що відомо
"Уряд направить ці кошти на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми. Військові видатки ми продовжуємо фінансувати виключно за рахунок власних ресурсів", - зазначив Шмигаль.
Від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки. До кінця року Україна очікує на ще один транш від Євросоюзу.
"Ми продовжуємо впроваджувати реформи, які є важливими для нашої стійкості, розвитку та майбутнього. Європейські партнери підтримують ці зусилля", - зауважив український прем'єр.
Він подякував європейським партнерам за солідарність з Україною під час боротьби за свободу та незалежність.
ЄС виділяє €2 млн на нову ініціативу з гуманітарного розмінування України
В ЄС схвалили виділення першого траншу у €4,2 мільярда для України - подробиці
Рада Європейського Союзу 6 серпня схвалила виділення 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позик в рамках програми Ukraine Facility.
За 2024 рік Україна залучить від ЄС за програмою Ukraine Facility загалом 16 млрд євро.
Прем’єр-міністр України повідомляв, що вже найближчим часом очікується наступний транш обсягом 4,2 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
Також 24 липня комітет постійних представників країн-членів при Євросоюзі затвердив надання 4,2 млрд євро першого траншу для Українського плану за програмою Ukraine Facility.
27 червня до держбюджету надійшов транш обсягом 1,9 млрд євро від ЄС у межах програми Ukraine Facility.