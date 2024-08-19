Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає переговори про припинення вогню в секторі Гази, можливо, останньою можливістю для настання миру, повідомили в АР.

Ентоні Блінкен вважає останньою можливістю переговори про припинення вогню в Газі

"Це вирішальний момент, можливо, найкраща, а можливо, і остання можливість повернути заручників додому, домогтися припинення вогню і прокласти всім шлях до міцного миру і безпеки", − заявив Блінкен.

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Наразі США працюють над припиненням ескалації та провокації, які віддаляють від укладення угоди.

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Блінкен провів майже тригодинну зустріч віч-на-віч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, а потім цього ж дня має зустрітися з міністром оборони країни Йоавом Галланом.

Потім держсекретар вирушить до Єгипту.

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Адміністрація чинного президента США Байдена разом із союзниками на Близькому Сході веде активні дипломатичні переговори, щоб переконати Іран відмовитися від нападу на Ізраїль.

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Переговори щодо припинення вогню тривають, а США "не здаються".

7 серпня Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Іран та Ізраїль уникати ескалації. За його словами, ніхто не повинен сприяти загостренню ситуації.

Іран раніше попросив у Росії передові системи протиповітряної оборони, готуючись до можливої ​​війни з Ізраїлем.

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Лідер "Хезболли" 2 серпня оголосив про "нову фазу" війни проти Ізраїлю після обстрілу Бейрута. 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше був готовий розглянути можливість укладення угоди про припинення вогню з новим лідером ХАМАСу Ях’єю Сінваром.

Однак Іран не погодився відмовитися від атаки на Ізраїль як відповіді на вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

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