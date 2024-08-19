Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає переговори про припинення вогню в секторі Гази, можливо, останньою можливістю для настання миру, повідомили в АР.
Ентоні Блінкен вважає останньою можливістю переговори про припинення вогню в Газі
"Це вирішальний момент, можливо, найкраща, а можливо, і остання можливість повернути заручників додому, домогтися припинення вогню і прокласти всім шлях до міцного миру і безпеки", − заявив Блінкен.
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Наразі США працюють над припиненням ескалації та провокації, які віддаляють від укладення угоди.
Блінкен провів майже тригодинну зустріч віч-на-віч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, а потім цього ж дня має зустрітися з міністром оборони країни Йоавом Галланом.
Потім держсекретар вирушить до Єгипту.
Конфлікт на Близькому Сході − що відомо
Адміністрація чинного президента США Байдена разом із союзниками на Близькому Сході веде активні дипломатичні переговори, щоб переконати Іран відмовитися від нападу на Ізраїль.
Байден вважає угоду про припинення вогню в секторі Гази досі можливою
7 серпня Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Іран та Ізраїль уникати ескалації. За його словами, ніхто не повинен сприяти загостренню ситуації.
Іран раніше попросив у Росії передові системи протиповітряної оборони, готуючись до можливої війни з Ізраїлем.
Лідер "Хезболли" 2 серпня оголосив про "нову фазу" війни проти Ізраїлю після обстрілу Бейрута.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше був готовий розглянути можливість укладення угоди про припинення вогню з новим лідером ХАМАСу Ях’єю Сінваром.
Однак Іран не погодився відмовитися від атаки на Ізраїль як відповіді на вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.