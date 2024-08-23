Адміністрація Сполучених Штатів може виділити новий пакет оборонної підтримки для України на суму 125 млн доларів, повідомили в АР.

Новий пакет військової допомоги Україні від США

Новий пакет міститиме такі компоненти:

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

  • ракети для протиповітряної оборони;
  • боєприпаси для HIMARS і Javelin;
  • протитанкові ракети; системи й обладнання для боротьби з дронами та засобами радіоелектронної боротьби;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм;
  • транспортні засоби й інше обладнання.

Офіційне оголошення про надання пакета очікується 23 серпня.

Зброю передуть Україні зі складів Пентагону.

Допомога Україні від США – що відомо

Сполучені Штати дозволили Україні вести вогонь американською зброєю по Курщині у відповідь з метою захисту в прикордонному регіоні.

Advertisement

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем запропонував уряду США дати можливість відставним пілотам F-16 воювати в Україні.

10 серпня США оголосили про пакет допомоги Україні на 125 млн доларів. Зброя надійде в межах PDA (Presidential Drawdown Authority), тобто механізму, який дозволяє постачати озброєння безпосередньо зі складів армії США.

А 5 серпня Україна отримала 3,9 млрд доларів гранту від США через Світовий банк.

Штати дозволили використовувати американську зброю в Курській області
Більше по темі

Штати дозволили використовувати американську зброю в Курській області

Наразі у Вашингтоні "краще розуміють, що роблять українці на Курщині".
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Гарріс прийняла номінацію в президенти США від Демократичної партії США
Гарріс прийняла номінацію в президенти США від Демократичної партії
Київ Пост
5г тому
Як пройшов національний з’їзд Демократичної партії США США
Як пройшов національний з’їзд Демократичної партії США
За матеріалами AFP
5г тому
Штати дозволили використовувати американську зброю в Курській області США
Штати дозволили використовувати американську зброю в Курській області
За матеріалами Укрінформ
7г тому
РФ незабаром може вдарити по урядових та цивільних об’єктах України США
РФ незабаром може вдарити по урядових та цивільних об’єктах України
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Росія вивозить вкрадене українське зерно до Ірану новим маршрутом
Далі » Фінляндія розмістить бронетанкову бригаду НАТО біля російського кордону