Адміністрація Сполучених Штатів може виділити новий пакет оборонної підтримки для України на суму 125 млн доларів, повідомили в АР.
Новий пакет військової допомоги Україні від США
Новий пакет міститиме такі компоненти:
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- ракети для протиповітряної оборони;
- боєприпаси для HIMARS і Javelin;
- протитанкові ракети; системи й обладнання для боротьби з дронами та засобами радіоелектронної боротьби;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм;
- транспортні засоби й інше обладнання.
Офіційне оголошення про надання пакета очікується 23 серпня.
Зброю передуть Україні зі складів Пентагону.
Допомога Україні від США – що відомо
Сполучені Штати дозволили Україні вести вогонь американською зброєю по Курщині у відповідь з метою захисту в прикордонному регіоні.
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем запропонував уряду США дати можливість відставним пілотам F-16 воювати в Україні.
10 серпня США оголосили про пакет допомоги Україні на 125 млн доларів. Зброя надійде в межах PDA (Presidential Drawdown Authority), тобто механізму, який дозволяє постачати озброєння безпосередньо зі складів армії США.
А 5 серпня Україна отримала 3,9 млрд доларів гранту від США через Світовий банк.