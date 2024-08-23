Адміністрація Сполучених Штатів може виділити новий пакет оборонної підтримки для України на суму 125 млн доларів, повідомили в АР.

Новий пакет військової допомоги Україні від США

Новий пакет міститиме такі компоненти:

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ракети для протиповітряної оборони;

боєприпаси для HIMARS і Javelin;

протитанкові ракети; системи й обладнання для боротьби з дронами та засобами радіоелектронної боротьби;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм;

транспортні засоби й інше обладнання.

Офіційне оголошення про надання пакета очікується 23 серпня.

Зброю передуть Україні зі складів Пентагону.

Допомога Україні від США – що відомо

Сполучені Штати дозволили Україні вести вогонь американською зброєю по Курщині у відповідь з метою захисту в прикордонному регіоні.

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Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем запропонував уряду США дати можливість відставним пілотам F-16 воювати в Україні.

10 серпня США оголосили про пакет допомоги Україні на 125 млн доларів. Зброя надійде в межах PDA (Presidential Drawdown Authority), тобто механізму, який дозволяє постачати озброєння безпосередньо зі складів армії США.

А 5 серпня Україна отримала 3,9 млрд доларів гранту від США через Світовий банк.