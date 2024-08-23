Уряд Фінляндії прийняв рішення розмістити на своїй території бронетанкову бригаду НАТО чисельністю 4000−5000 військових біля російського кордону, пише фінське видання Iltalehti.
Бронетанкова бригада НАТО неподалік російського кордону – що відомо
Згідно з даними Iltalehti, керівництво Фінляндії та її Збройні сили вирішили, що присутність військ НАТО необхідна для посилення превентивного стримування загроз.
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У складі бригади, підготовка якої розпочалася ще минулої весни, будуть також шведські та норвезькі військовослужбовці.
Керувати військовими буде новостворений штаб НАТО, який підпорядковуватиметься штаб-квартирі Альянсу в Норфолку (США).
"Ми хочемо надіслати росіянам прямий сигнал – і зробити це публічно. Альянс дуже чіткий у своїй позиції: Росія становить загрозу Євроатлантичному регіону", – наголосив британський контрадмірал Тім Генрі.
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У Фінляндії не бачать передумов для відкриття кордону з Росією
На думку прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпа, наразі немає можливості знову відкрити східний кордон із Росією.
Водночас прийнятий закон про депортацію позитивно вплинув на зниження міграційного тиску. У липні президент Фінляндії Александр Стубб затвердив так званий закон про депортацію у Фінляндії, який бореться з будь-яким потенційним гібридним впливом з боку РФ.
За словами міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, відносини її країни з Росією будуть заморожені доти, доки країна-агресор продовжує війну в Україні та порушує міжнародне право.