На ТОТ Криму та Сходу України російські правоохоронці тиснуть на затриманих, щоб ті укладали контракти з ворожими збройними силами, повідомили в Центрі національного спротиву.

Що росіяни змушують робити затриманих на ТОТ в обмін на свободу

Згідно з даними ЦНС, під час затримання осіб росіяни пропонують їм укладання контрактів, бо мають виконати план із залучення нових контрактників до армії РФ.

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Москва сподівається відтягнути момент оголошення масової мобілізації завдяки вербуванню на контракт строковиків, затриманих, мігрантів та інших верств населення.

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Росіяни посилили перевірки мешканців Криму після вдалих атак ЗСУ

Після ударів ЗСУ по інфраструктурі ворожої армії в тимчасово окупованому Криму росіяни посилили перевірки місцевого населення.

Росія збільшила кількість патрулів поблизу портів і військових об'єктів, а росгвардійці, своєю чергою, вибірково перевіряють місцеве населення.

Більше по темі Молдова спростувала фейк РФ про транзит біоматеріалів з України Уряд країни заявив, що суворо дотримується всіх міжнародних норм проти поширення біологічної зброї.

Їх цікавлять телефони місцевих мешканців та інформація, яка міститься в них.

ЗС РФ переміщує власну техніку в цивільні райони Криму для уникнення атак від України.