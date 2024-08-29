Чеська прокуратура звинуватила у шахрайстві засновника благодійного фонду Help Ukraine Володимира Гергеля, повідомили на Чеському телебаченні.

Чехія звинуватила Володимира Гергеля у шахрайстві

Розслідування стосується 20 млн крон, які чеське Міністерство освіти виділило на фінансування громадського центру Розтили, відкритого у квітні 2022 року для підтримки інтеграції українських біженців та їхніх дітей.

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Дотацію надали за умови, що участь дітей у програмі буде безкоштовною для батьків. Але Help Ukraine стягувала гроші з батьків цих дітей і протягом кількох місяців не виплачувала зарплатню вихователям центру.

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Засновник "Help Ukraine" Гергель перевів близько двох млн чеських крон на рахунок своєї матері наступного дня після отримання першого гранту на суму 27 млн гривень.

Потім він зняв ще 11 млн гривень готівкою з рахунку фонду й витратив 15 млн гривень на придбання житла в чеській столиці.

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Благодійний фонд відмовився перераховувати кошти, зібрані на відновлення "Охматдиту"

БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство", не планував переказувати кошти на рахунок НДСЛ "Охматдит".

378 млн грн залишаються на рахунку в БО "Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство".

Згодом гендиректора "Охматдиту" Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок, які проводять поліція, інші правоохоронні органи та комісія Міністерства охорони здоров’я.

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Рішення оголосити компанію переможцем тендеру прийняв генеральний директор "Охматдиту" Володимир Жовнір. При цьому відповідні рекомендації про фінальний вибір переможця від Робочої групи саме "Охматдиту" не отримали.

Очільник МОЗ зауважив, що відомство дотримується раніше озвученого плану, згідно з яким всі подальші процеси відновлення лікарні будуть відбуватися під наглядом Ради з відновлення.  

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