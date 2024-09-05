Верховна Рада підтримала призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України, повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Він уточнив, що призначення Бідного підтримали 239 народних депутатів.
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Матвій Бідний - що відомо
З 2016 по 2020 роки він виконував функції директора департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту.
З 2020 року був заступником міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, який подав у відставку 9 листопада 2023 року.
Відтоді Бідний був призначений на посаду виконуючого обов’язки міністра молоді та спорту.
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Раніше під час цього ж засідання Верховної Ради:
- були звільнено міністра закордонних справ Дмитро Кулеба та віцепрем’єр-міністерка й міністерка з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук та Віталій Коваль з посади голови Фонду державного майна
- було підтримано призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України-міністерки юстиції
- призначено Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій та Світлану Гринчук міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України.
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