Верховна Рада підтримала призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України, повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Він уточнив, що призначення Бідного підтримали 239 народних депутатів.

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Матвій Бідний - що відомо

З 2016 по 2020 роки він виконував функції директора департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту.

З 2020 року був заступником міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, який подав у відставку 9 листопада 2023 року.

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Відтоді Бідний був призначений на посаду виконуючого обов’язки міністра молоді та спорту.