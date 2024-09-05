Верховна Рада призначила Світлану Гринчук міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України, повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Її призначення підтримали 246 народних депутатів.

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Хто така Світлана Гринчук

Гринчук здобула фінансово-економічну освіту у Чернівецькому торговельно-економічному інституті.

29 липня 2022 року розпорядженням Кабінету Міністрів призначена на посаду заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.

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Також вона була радником на громадських засадах голови Міністерства фінансів України й прем'єр-міністра України та директором Офісу підтримки реформ при Міненерго.

5 вересня 2023 року Світлану Гринчук призначили заступницею міністра енергетики України.

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Раніше під час цього ж засідання Верховної Ради:

були звільнено міністра закордонних справ Дмитро Кулеба та віцепрем’єр-міністерка й міністерка з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук та Віталій Коваль з посади голови Фонду державного майна

було підтримано призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України-міністерки юстиції

призначено Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій.

Президент анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента.

4 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав заяву про відставку зі своєї посади.

3 вересня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку зі своєї посади.

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Також надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.