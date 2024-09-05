Парламентарі підтримали призначення Миколи Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій, пише Укрінформ з посиланням на нардепа із парламентської фракції «Голос» Ярослава Железняка.

За призначення Точицького проголосували 252 народних депутати.

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Що відомо про Миколу Точицького

Точицького у квітні 2024 року призначили заступником керівника Офісу Президента України. До цього він три роки був заступником міністра закордонних справ.

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У 2016-2021 роках – представник України при Європейському Союзі. У той же період за сумісництвом був послом України в Бельгії та в Люксембурзі й представником України при Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

У 2010-2016 роках – постійний представник України при Раді Європи.

У 2009 році Точицькому присвоєного дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.

У 2008-2010 роках – перший заступник керівника, згодом – керівник Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату Президента України.

У 2005-2008 роках був генеральним консулом України в Сан-Франциско.

У 2004-2005 роках – начальник Управління консульської служби МЗС України.

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У 2003-2004 роках був першим заступником директора, згодом – директором Кабінету міністра закордонних справ України.

У 2001-2003 роках – радник Постійного представництва України при Раді Європи.

У 1998-2001 роках працював в МЗС на посадах першого секретаря й радника Департаменту з питань політики та безпеки та першого секретаря Управління контролю над озброєнням та науково-технічного співробітництва МЗС.

У 1995-1998 роках працював при посольстві України в Королівстві Бельгія як третій та другий секретар.

У 1993-1995 роках – аташе, згодом – третій секретар Управління контролю над озброєнням та роззброєнням МЗС України.

Також Точицький - заслужений юрист України.

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Кадрові перестановки в Кабміні та Офісі президента − що відомо

Раніше під час цього ж засідання Верховної Ради:

  • були звільнено міністра закордонних справ Дмитро Кулеба та віцепрем’єр-міністерка й міністерка з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук та Віталій Коваль з посади голови Фонду державного майна
  • було підтримано призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України-міністерки юстиції
  • призначено Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій та Світлану Гринчук міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України
  • було підтримано призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України. Раніше він займав посаду виконуючого обов’язки очільника Мінспорту.

Напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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