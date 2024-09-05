Парламентарі підтримали призначення Миколи Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій, пише Укрінформ з посиланням на нардепа із парламентської фракції «Голос» Ярослава Железняка.

За призначення Точицького проголосували 252 народних депутати.

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Що відомо про Миколу Точицького

Точицького у квітні 2024 року призначили заступником керівника Офісу Президента України. До цього він три роки був заступником міністра закордонних справ.

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У 2016-2021 роках – представник України при Європейському Союзі. У той же період за сумісництвом був послом України в Бельгії та в Люксембурзі й представником України при Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

У 2010-2016 роках – постійний представник України при Раді Європи.

У 2009 році Точицькому присвоєного дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.

У 2008-2010 роках – перший заступник керівника, згодом – керівник Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату Президента України.

У 2005-2008 роках був генеральним консулом України в Сан-Франциско.

У 2004-2005 роках – начальник Управління консульської служби МЗС України.

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У 2003-2004 роках був першим заступником директора, згодом – директором Кабінету міністра закордонних справ України.

У 2001-2003 роках – радник Постійного представництва України при Раді Європи.

У 1998-2001 роках працював в МЗС на посадах першого секретаря й радника Департаменту з питань політики та безпеки та першого секретаря Управління контролю над озброєнням та науково-технічного співробітництва МЗС.

У 1995-1998 роках працював при посольстві України в Королівстві Бельгія як третій та другий секретар.

У 1993-1995 роках – аташе, згодом – третій секретар Управління контролю над озброєнням та роззброєнням МЗС України.

Також Точицький - заслужений юрист України.

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Кадрові перестановки в Кабміні та Офісі президента − що відомо

Раніше під час цього ж засідання Верховної Ради:

були звільнено міністра закордонних справ Дмитро Кулеба та віцепрем’єр-міністерка й міністерка з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук та Віталій Коваль з посади голови Фонду державного майна

було підтримано призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України-міністерки юстиції

призначено Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій та Світлану Гринчук міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України

було підтримано призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України. Раніше він займав посаду виконуючого обов’язки очільника Мінспорту.

Напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента.