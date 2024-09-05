Верховна Рада підтримала призначення Олексія Кулеби на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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За призначення Олексія Кулеби проголосували 240 народних депутатів.

Хто такий Олексій Кулеба

З 2019 року Кулеба був директором Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради.

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У січні 2021 року його призначили першим заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

З лютого по травень 2022 року працював головою Київської обласної державної адміністрації, радником патронатної служби начальника Київської обласної військової адміністрації та головою Київської обладміністрації.

Указом Президента України 24 січня 2023 року призначений заступником керівника Офісу Президента України.

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Раніше під час цього ж засідання Верховної Ради:

були звільнені міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та віцепрем’єр-міністерка й міністерка з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук та Віталій Коваль з посади голови Фонду державного майна

було підтримано призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України-міністерки юстиції.

Президент анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента.

4 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав заяву про відставку зі своєї посади.

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3 вересня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина написала заяву про відставку зі своєї посади.

Також надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М., міністра юстиції України Малюськи Д.Л., міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О. Також заява про звільнення надійшла від Голови Фонду державного майна України Коваля В.С.