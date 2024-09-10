Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мета України – не пізніше кінця 2025 року бути готовими до вступу до Європейського Союзу.

Для цього Україні необхідно привести до ладу, зокрема, законодавство, заявив він на пресконференції.

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Україна має вирішити багато питань перед вступом до ЄС

«Наша мета амбітна – ми хочемо не пізніше кінця 2025 року бути готовими до вступу до ЄС, але загалом стратегічно ми розуміємо, що наш вступ до Євросоюзу має бути невід’ємною частиною справедливого миру. Це наша стратегічна мета», – заявив Шмигаль.

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Він зазначив, що цьому передуватиме титанічна робота.

Зокрема, необхідно привести у відповідність до директив і правил ЄС законодавство та підзаконні акти.

"Політичне рішення у нас залишається одне – це рішення країн-членів Євросоюзу про прийняття України в члени ЄС. Цьому передує велика технічна робота, яка не передбачає яскравих політичних заяв, але відбувається щоденна невтомна тиха праця», – сказав очільник уряду.

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Шмигаль також нагадав, що цього року Україна вже досягла значних успіхів у сфері євроінтеграції:

отримала рішення про початок перемовин про вступ до ЄС

затвердила переговорну рамку

проводить скринінг законодавства

отримала затвердження інструменту Ukraine Facility

затвердила унікальний інструмент – «Матрицю реформ».

Він наголосив, що Кабмін разом із Верховною Радою уважно відстежують і забезпечують реалізацію цих заходів для того, щоб іти чітко у графіку євроінтеграційних реформ.

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Також Шмигаль зауважив, що отримання фінансової допомоги і євроінтеграція взаємопов’язані.

Серед успіхів у взаєминах із ЄС прем'єр також назвав продовження економічного і транспортного безвізів.

Крім того, він анонсував реформу української митної служби.

Вступ України до ЄС - що варто знати

22 липня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що Україна рухається до відкриття перших переговорних розділів з ЄС на початку 2025 року, зараз Брюссель чекає на дві дорожні карти від Києва.

25 червня з міжурядової конференції в Люксембурзі стартували офіційні перемовини про вступ України до ЄС. Це передостанній і найскладніший крок до членства у ЄС.

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Україна повинна отримати висновок Єврокомісії про те, що відповідає критеріям вступу. Далі, коли таке рішення буде ухвалене - його мають погодити усі члени Євросоюзу.

21 червня Рада Європейського Союзу затвердила переговорні рамки для України та Молдови та анонсувала початок офіційної підготовки до міжурядових конференцій 25 червня. Кінець червня був очікуваною датою конференції. Саме в цьому місяці завершиться головування Бельгії в Раді ЄС.

З 1 липня головування на пів року перейде до Угорщини, яка тривалий час блокувала вступ України до Євросоюзу.

14 червня Посли ЄС погодили переговорні рамки для вступу України та Молдови до Європейського Союзу.

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7 червня Єврокомісія позитивно оцінила євроінтеграційний прогрес України та підтримала початок переговорів про вступ.

У висновку йшлося, що Україна продовжує системні зусилля для приєднання до Європейського Союзу та виконала всі 4 додаткові кроки-реформи.

До кінця року Київ обіцяв підготувати дорожню карту стратегічних реформ у рамках переговорів про вступ до ЄС.

Цей план розрахований на 10 років. У ньому, зокрема, хочуть розписати майбутні трансформації у сферах правовладдя та державного управління.