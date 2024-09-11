Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабміну передав Єврокомісії другий звіт у межах Пакета розширення ЄС 2024 року, повідомив Урядовий портал.

Україна надала Єврокомісії другий звіт про виконання реформ

Звіт містить актуальну інформацію щодо державної політики на шляху до членства України в ЄС за період з квітня по серпень 2024 року.

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"Ця інформація допоможе Єврокомісії проаналізувати, де Україна є станом на зараз. Ми ретельно підготувались, аби продемонструвати максимальну здатність України до швидких і якісних рішень та трансформацій на шляху до ЄС", − наголосила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

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Звіт доповнює дані, надані в попередньому документі, поданому у квітні цього року, який охоплював період з червня 2023 року по березень 2024 року.

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10 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що мета України – не пізніше кінця 2025 року бути готовими до вступу до Європейського Союзу.

22 липня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначала, що Україна рухається до відкриття перших переговорних розділів з ЄС на початку 2025 року.

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25 червня з міжурядової конференції в Люксембурзі почалися офіційні перемовини про вступ України до ЄС. Це був передостанній і найскладніший крок до членства в ЄС.

21 червня Рада Європейського Союзу затвердила переговорні межі для України та Молдови та анонсувала початок офіційної підготовки до міжурядових конференцій 25 червня. Кінець червня був очікуваною датою конференції. Саме в цьому місяці завершиться головування Бельгії в Раді ЄС. 

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