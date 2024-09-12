Президент Володимир Зеленський заявив, що події у Курській області відбуваються за українським планом.

Водночас російська армія розпочала контрнаступ на Курщині, заявив він під час пресконференції з Президентом Литви Гітанасом Науседою, передає кореспондент Укрінформу.

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«Росіяни розпочали контрнаступальні дії. Все йде за нашим українським планом», - зазначив Зеленський.

Він також прокоментував інформацію про зосередження військ і техніки у Білорусі поблизу кордону з Україною.

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«Щодо Білорусі, скупчення бачимо, бачили це давно, контролюємо цей процес», - запевнив президент.

Наступ ЗСУ на Курську область - що варто знати

6 серпня Україна розпочала новий наступ на менш укріплений регіон Росії — Курську область, що стало несподіванкою для Москви, змусивши російських новобранців вступити у бій у спробі стримати наступ.

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У російських соцмережах обговорюють те, що аеропорти Мурманська та Апатитів були у четвер закриті після того, як, ймовірно, українські безпілотники були збиті протягом останніх кількох днів.

Кремль відповів оголошенням "контртерористичної операції" у Курській, Бєлгородській та Брянській областях. Проте українські сили продовжують наступ, не виявляючи ознак уповільнення.

Операція, яка почалася 6 серпня, була стратегічно спланована для створення зони безпеки в Сумській області, спрямованої на припинення російських обстрілів і захист цивільної інфраструктури, як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у вівторок, 27 серпня, як повідомляв Kyiv Post раніше.

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19 серпня ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у населеному пункті Кариж Курської області. Українська авіація 18 серпня вдарила по ще одному мосту у Курській області.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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