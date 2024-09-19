Дев’ять українських областей активно ведуть переговори з представниками Сполучених Штатів, повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.

Області України ведуть переговори про співпрацю зі США

За словами Микити, найближчим часом очікується підписання угоди між Запорізькою областю та штатом Пенсильванія.

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Співпраця стосуватиметься культури, освіти, охорони здоров’я, а також соціальної та гуманітарної сфер. Планується взаємодія між університетами, лікарнями, закладами культури, спортивними школами та реабілітаційними центрами.

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"Упевнений, що співпраця між регіонами України та штатами США отримає нову динаміку, яка дасть змогу посилити українські регіони та громади, а також допоможе налагодити міцний зв’язок між двома народами та українцями, які зараз проживають у Сполучених Штатах Америки", − наголосив Микита.

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Учасники цього руху причетні до гомофобних нападів та нападів на журналістів у 2021 і 2023 роках.

Наразі підписані чотири меморандуми з американськими штатами: між Київщиною та штатом Вашингтон, між Київщиною та штатом Юта, між Житомирщиною та штатом Індіана, а також між Чернігівщиною та штатом Міннесота.

У США анонсували суттєвий пакет допомоги Україні

США працюють над суттєвим пакетом допомоги для України, збираючи докупи цілу низку різних можливостей. Його планують оголосити до кінця вересня. 

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Наразі Сполучені Штати знімають з конвеєра снаряди 155 мм калібру і доставляють їх на передову так швидко, як тільки можуть.

6 вересня Міністерство оборони США оголосило про черговий пакет військової допомоги для України на 20 млн доларів. 

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