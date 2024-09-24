У новій перехопленій розмові, опублікованій державним проєктом “Хочу жить”, російський солдат на ім'я Віктор, який зараз перебуває на передовій, розповідає дружині, що командири пішли й залишили їх на позиції без зв'язку, без води та їжі. А тих, хто намагається втекти, ”обнуляє” свій же снайпер, каже чоловік.

“Ти прекрасно розумієш, що я в повній дупі перебуваю. А ти такі повідомлення пишеш. Коли вб'ють, тоді й легше буде”, - каже росіянин.

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“В нас сьогодні одна людина почала виходити, її на**й обнулили. Снайпер знімає там у кутку. Не пройти ні**я, я у повній дупі. Ні води, ні їжі. Командири з'ї**лися, а ти як хочеш, так і виживай... Нічого хорошого, швидше б уже вбили, усе за**ало”, - скаржиться Віктор у розмові зі своєю дружиною та додає, що моральний дух його товаришів по службі, м'яко кажучи, залишає бажати кращого.

Чоловік розповідає, що вони вже навіть готові підірвати себе гранатою, щоб статити пораненим і потрапити до лікарні. Але російське командування передбачили це, і поранених просто ніхто не евакуює.

“Базару немає, якщо просто вибухнути, щоб без ноги залишитися, тоді так, сюди вже не потрапиш, але тебе звідси вже ніхто не витягне. У нас “200-ті” [ред. - загиблі], ніхто не може їх витягнути, бо хохли не дають витягнути…”, - розповідає далі чоловік.

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Державний проєкт “Хочу жить” нагадує, що “для таких випадків і створювався наш проєкт, і ми з радістю приймемо заявку від Віктора або його дружини і витягнемо їх усіх із передової”, йдеться в дописі “Хочу жить”.

“Хочу жить” - державний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), покликаний допомогти військовослужбовцям РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя.

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Серед російських військовослужбовців зростає невдоволення нереалістичними цілями командирів і вкрай небезпечними бойовими завданнями, які вони ставлять перед солдатами.

У низці розмов, нещодавно перехоплених ГУР, солдати обговорюють способи відмовитися від служби й уникнути подальшох відправки на фронт, у той час як цивільне населення панічно боїться призову на військову службу.

Кyiv Post публікує деякі з найбільш показових і шокуючих перехоплених розмов

Ви можете прочитати деякі з них за посиланнями нижче:

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