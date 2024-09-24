У новій перехопленій розмові, опублікованій державним проєктом “Хочу жить”, російський солдат на ім'я Віктор, який зараз перебуває на передовій, розповідає дружині, що командири пішли й залишили їх на позиції без зв'язку, без води та їжі. А тих, хто намагається втекти, ”обнуляє” свій же снайпер, каже чоловік.
“Ти прекрасно розумієш, що я в повній дупі перебуваю. А ти такі повідомлення пишеш. Коли вб'ють, тоді й легше буде”, - каже росіянин.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
“В нас сьогодні одна людина почала виходити, її на**й обнулили. Снайпер знімає там у кутку. Не пройти ні**я, я у повній дупі. Ні води, ні їжі. Командири з'ї**лися, а ти як хочеш, так і виживай... Нічого хорошого, швидше б уже вбили, усе за**ало”, - скаржиться Віктор у розмові зі своєю дружиною та додає, що моральний дух його товаришів по службі, м'яко кажучи, залишає бажати кращого.
Росія фотографує українські АЕС для імовірних атак - Зеленський
Чоловік розповідає, що вони вже навіть готові підірвати себе гранатою, щоб статити пораненим і потрапити до лікарні. Але російське командування передбачили це, і поранених просто ніхто не евакуює.
“Базару немає, якщо просто вибухнути, щоб без ноги залишитися, тоді так, сюди вже не потрапиш, але тебе звідси вже ніхто не витягне. У нас “200-ті” [ред. - загиблі], ніхто не може їх витягнути, бо хохли не дають витягнути…”, - розповідає далі чоловік.
Державний проєкт “Хочу жить” нагадує, що “для таких випадків і створювався наш проєкт, і ми з радістю приймемо заявку від Віктора або його дружини і витягнемо їх усіх із передової”, йдеться в дописі “Хочу жить”.
“Хочу жить” - державний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), покликаний допомогти військовослужбовцям РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя.
Серед російських військовослужбовців зростає невдоволення нереалістичними цілями командирів і вкрай небезпечними бойовими завданнями, які вони ставлять перед солдатами.
У низці розмов, нещодавно перехоплених ГУР, солдати обговорюють способи відмовитися від служби й уникнути подальшох відправки на фронт, у той час як цивільне населення панічно боїться призову на військову службу.
Кyiv Post публікує деякі з найбільш показових і шокуючих перехоплених розмов
Ви можете прочитати деякі з них за посиланнями нижче:
«Ми прикопаємо їх прямо там» - росіянин про тактику Москви не платити за загиблих солдатів
Ми дуже сильно втрачали території: російський мер про перші дні наступу на Суджу
Просто продірявили: солдат РФ говорить з батьком про розстріл одного з командирів
Росіянка бідкається, що її співвітчизники бояться повстати проти Кремля
Перехоплення ГУР: росіянин бідкається через велетенські втрати в Бєлгородській області
"Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації
Мешканка Бєлгорода перелякана через те, що військові РФ ховають свою техніку між житловими будинками