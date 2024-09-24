Європейський Союз запровадив оновлені правила в’їзду до країн Шенгенської зони, повідомив Уряд online.

ЄС змінив правила в’їзду до країн Шенгенської зони − подробиці

Нові правила в'їзду застосують для всіх негромадян ЄС. Штампи в документах замінять скануванням обличчя та відбитків пальців. Система автоматично фіксуватиме в'їзд та виїзд до країн Шенгенської зони.

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Біометричні дані іноземців зберігатимуть протягом 3 років, але якщо особа відмовиться від такого виду ідентифікації, їй відмовлять у в'їзді.

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Як зазначається, так планується запобігти нелегальній міграції.