Європейський Союз запровадив оновлені правила в’їзду до країн Шенгенської зони, повідомив Уряд online.
ЄС змінив правила в’їзду до країн Шенгенської зони − подробиці
Нові правила в'їзду застосують для всіх негромадян ЄС. Штампи в документах замінять скануванням обличчя та відбитків пальців. Система автоматично фіксуватиме в'їзд та виїзд до країн Шенгенської зони.
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Біометричні дані іноземців зберігатимуть протягом 3 років, але якщо особа відмовиться від такого виду ідентифікації, їй відмовлять у в'їзді.
Як зазначається, так планується запобігти нелегальній міграції.
Будапешт спростив умови в’їзду для росіян і білорусів
Уряд Угорщини додав громадян Росії та Білорусі до програми "національна карта", що спрощує умови в'їзду до країни.
Євродепутати звернулися до Європейської комісії із закликом запровадити обмежувальні заходи проти Угорщини. Причиною стало рішення Будапешта спростити процедуру в'їзду для громадян Росії та Білорусі.
Норвегія надала 9,5 млн доларів на евакуацію поранених з України
Угорщина своєю чергою повідомила, що видаватиме національні карти росіянам і білорусам згідно з нормативною базою Європейського Союзу