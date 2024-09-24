Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував заяву міністра оборони країни Владислава Косіняка-Камиша про те, що Україна не вступить до Євросоюзу без вирішення "волинського питання".

Про це пише Rzeczpospolita, цитуючи польського президента.

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Як Дуда відреагував на заяву Косіняка-Камиша щодо умов вступу України до ЄС

Дуда зауважив, що російський президент напав на Україну, щоб зупинити її інтеграцію в ЄС, тому блокування вступу України до ЄС "іде в ногу з політикою Владіміра Путіна".

"Я хотів би знати, що конкретно мають на увазі міністри, прем'єр-міністри, коли роблять такі заяви. Це складні питання, в тому числі й для самих українців, які треба враховувати, які роками замовчувалися", − пояснив польський президент.

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Він визнав, що між Києвом та Варшавою є складні теми.

Дуда нагадав, що вже обговорював ці питання з президентом України, зокрема найкращим прикладом цього він назвав його присутність у Луцьку в річницю Волинської трагедії.

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Скандальна заява Владислава Косіняка-Камиша про умови вступу України до ЄС

За словами міністра оборони Косіняка-Камиша, польська влада виступатиме проти вступу України до ЄС, допоки Київ не розв'яже з Варшавою "Волинське питання".

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Раніше Владислав Косіняк-Камиш в ефірі Польського радіо заявив, що Варшава не збиватиме російські ракети над територією України, навіть якщо вони летітимуть на Захід, без рішення НАТО.

Із січня 2025 року Польща головуватиме в Раді Європейського Союзу, тому визначатиме швидкість вступу України до ЄС.

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