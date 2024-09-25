Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що виведе свою країну з війни Росії проти України в разі перемоги на виборах, повідомляє Reuters.
Чи допомагатимуть США Україні в разі перемоги Трампа на виборах
Трамп наголосив, що чинний президент США Джо Байден та віцепрезидентка країни й кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс нібито "не планували цього робити".
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"Байден і Камала втягнули нас у цю війну проти України, і тепер вони не можуть нас витягнути. Вони не можуть нас витягнути", − наголосив експрезидент.
За словами республіканця, якщо він не стане новим президентом, американці "застрягнуть у війні".
"Я це зроблю. Я проведу переговори, я виберуся звідси. Ми повинні вийти. Байден каже: "Ми не підемо, поки не переможемо". А що буде, якщо вони переможуть?" − зауважив Трамп.
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Трамп видав цинічну заяву щодо візиту Зеленського до США
Експрезидент США Дональд Трамп заявляв, що Президент України Володимир Зеленський підтримує демократів на виборах у Сполучених Штатах.
За його словами, Зеленський нібито "сильно хотів", щоб чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс перемогла на виборах.
Віцепрезидентка США під час президентських дебатів звинувачувала Дональда Трампа в тому, що він готовий принести Україну в жертву ним Путіну.
Експрезидент США не балотуватиметься на посаду президента 2028 року, якщо програє на виборах 5 листопада.