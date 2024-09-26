Китай надаватиме Україні гуманітарну допомогу відповідно до її потреб, повідомив Укрінформ, цитуючи міністра закордонних справ КНР Вана Ї.

Чи буде Китай надавати Україні гуманітарну допомогу

"Китай уважно стежить за гуманітарною ситуацією в Україні, вже надав Україні чотири партії гуманітарної допомоги та готовий надавати нову допомогу відповідно до потреб України", − зазначив Ван.

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Китайський топдипломат закцентував, що позиція його країни щодо "української кризи" залишається послідовною та полягає у сприянні припиненню бойових дій та дипломатичному врегулюванню конфлікту.

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"Китай завжди виступав за мирне вирішення суперечок і за те, що всі "гарячі" питання мають вирішуватися шляхом політичного діалогу. Ми ніколи не беремо участі в геополітичних іграх і не прагнемо особистої вигоди", − наголосив міністр.

Він також підтвердив готовність Пекіна підтримувати зв’язок з усіма сторонами, зокрема Україну, та продовжувати робити те, що Китай вважає правильним для якнайшвидшого досягнення миру.

Ван додав, що Китай і Україну пов’язує традиційна дружба та давно встановлене стратегічне партнерство.

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На його думку, сторони подолали негативний вплив "української кризи" на двосторонні відносини ц поступово відновили практичне співробітництво", завдяки чому в першому півріччі обсяг торгівлі між двома країнами зріс на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Китай готовий співпрацювати з Україною для підтримки стабільного темпу розвитку двосторонніх відносин", − уточнив китайський топдипломат.

США та Китай не погодили план переговорів про завершення війни в Україні

Китаю та Сполученим Штатам не вдалося погодити план щодо мирних переговорів про завершення війни між Україною та Росією.

Після зустрічі 23 липня голови МЗС України Дмитра Кулеби з його китайським колегою, Китай підтвердив повагу до суверенітету й територіальної цілісності України.

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КНР і РФ 17 липня розпочали військово-морські навчання із бойовими стрільбами у Південнокитайському морі.