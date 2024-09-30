У Києві за вересень зафіксували 11 температурних рекордів, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського (ЦГО).

Температурні рекорди в Києві за 27 і 28 вересня − подробиці

Мінімальна температура повітря 27 вересня у столиці виявилася найвищою для цього дня, оскільки не опустилася нижче 17,3 °С. Попереднє рекордне значення 2015 року перевищилося на 1,9 °С.

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28 вересня, мінімальна температура повітря досягла 17,5 °С, що перевищило рекорд 1927 року на один градус.

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Середньодобова температура повітря виявилася найвищою для цієї дати − 23,1 °С. Це перевищило попередній рекордний показник 1927 року на 2,0 °С, а кліматичну норму – на 9,9 °С.

Температурні рекорди в Києві за вересень − що треба знати

17 вересня у столиці України зафіксували рекордний показник мінімальної температури повітря.

Згідно з даними обсерваторії, 17 вересня у Києві мінімальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 16,7°С.

У серпні 2024 року у Києві середньомісячна температура повітря сягнула 23,1°С.

Кліматичну норму було перевищено на 2,7 градуса.

Зокрема, з 25 по 27 серпня у столиці зафіксували чотири температурні рекорди.

20 вересня Київ опинився на першому місці серед міст із найзабрудненішим повітрям.