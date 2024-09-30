Наразі імен поки нема, як зазначив Йозвяк, "вони будуть додані в майбутньому". Спочатку планувалося ввести загальний режим санкцій, але потім у ЄС вирішили, що його зосередять на російських загрозах.

Євросоюз продовжив дію персональних санкції проти росіян ще на пів року

Європейський Союз продовжив ще на 6 місяців, до 15 березня 2025 року, індивідуальні санкції проти осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України.

Запроваджені заходи передбачають обмеження на подорожі для фізичних осіб, заморожування фінансових активів та заборону на надання фінансових або інших економічних ресурсів для осіб та установ.

8 серпня Естонія запровадила повний митний контроль на кордоні з Росією. Його метою стало ускладнення РФ торгівлі, живлення військової машини, обходу санкцій та наближення української перемогуи.

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Рада Євросоюзу прологнувала дію економічних санкцій проти РФ за агресію проти України на наступні шість місяців – до 31 січня 2025 року. Йшлося про санкції, які вперше запровадили у 2014 році та розширили у 2022-му.

24 червня Рада ЄС ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів для завдання подальшого удару проти режиму Путіна та проти тих, хто сприяє його злочинній, неспровокованій та невиправданій агресивній війні проти України.