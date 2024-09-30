2 жовтня Європейський Союз може накласти новий тип санкцій проти Росії, повідомив редактор європейського бюро Радіо Свобода Рікарда Йозвяка.
Новий вид санкцій Євросоюзу проти Росії − подробиці
За словами Йозвяка, 2 жовтня посли ЄС узгодять новий тематичний режим санкцій, спрямований проти гібридних загроз Росії.
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"Він буде формалізований наступного тижня", − уточнив редактор європейського бюро Радіо Свобода.
Наразі імен поки нема, як зазначив Йозвяк, "вони будуть додані в майбутньому". Спочатку планувалося ввести загальний режим санкцій, але потім у ЄС вирішили, що його зосередять на російських загрозах.
EU ambassadors will on Wednesday agree on a new 🇪🇺thematic sanctions regime targeting 🇷🇺 hybrid threats. will be formalized next week. No names yet but will be added in future.🇭🇺 initially wanted a general sanctions regime but in the end agreed that it will focus on 🇷🇺 threats— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 30, 2024
Євросоюз продовжив дію персональних санкції проти росіян ще на пів року
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Запроваджені заходи передбачають обмеження на подорожі для фізичних осіб, заморожування фінансових активів та заборону на надання фінансових або інших економічних ресурсів для осіб та установ.
У Лисичанську Росія заохочує українську молодь підписувати контракт із армією РФ
8 серпня Естонія запровадила повний митний контроль на кордоні з Росією. Його метою стало ускладнення РФ торгівлі, живлення військової машини, обходу санкцій та наближення української перемогуи.
Рада Євросоюзу прологнувала дію економічних санкцій проти РФ за агресію проти України на наступні шість місяців – до 31 січня 2025 року. Йшлося про санкції, які вперше запровадили у 2014 році та розширили у 2022-му.
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