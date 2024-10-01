Україна може використовувати свою зброю для ударів у відповідь по цілях на території країни-агресора, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Чи може Україна використовувати власну зброю для ударів углиб Росії
"Україна є суверенною державою і має право використовувати зброю власного виробництва, а її у них чимало. Погляньте на програми, які вони запустили за останній рік. Що стосується зброї, яку ми їм надаємо, ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть застосовувати її для ударів у відповідь по цілях на російській території, звідки здійснюються атаки", − пояснив Міллер.
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За його словами, Україна має значні ресурси для самозахисту.
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Переглянути повне відео з брифінгом 30 вересня, участь у якому брав речник Державного департаменту США Метью Міллер.
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